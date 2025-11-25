《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布PPI等數據

受惠於人工智能投資熱潮重燃，以及聯儲局減息預期升溫，美股昨日強勢反彈。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)因推出新一代AI模型Gemini 3獲市場熱捧，股價勁升逾6%，成為升市火車頭。​道指收市升202點或0.44%，報46448點；標普500指數升102點或1.55%，報6705點；納指升598點或2.69%，報22872點。港股方面，恒生指數收市報25894，升178點或0.7%，成交2311億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場會議上發表主旨演講。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.6%；9月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率料由持平升上0.2%。



在美國，今日公布業績的公司有：亞朵(US.ATAT)、阿里巴巴(US.BABA)、嘉銀科技(US.JFIN)、蔚來(US.NIO)、諾亞控股(US.NOAH)、小馬智行(US.PONY)、知乎(US.ZH)等。

《經濟通通訊社25日專訊》