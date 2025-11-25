期指高開181點報25895，國指期貨升60點報9141

期指高開181點報25895，國指期貨高開60點報9141，科指期貨高開56點報5609。
《經濟通通訊社25日專訊》
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
25/11/2025 09:15
期指高開181點報25895，國指期貨高開60點報9141，科指期貨高開56點報5609。
《經濟通通訊社25日專訊》
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
下一篇新聞︰25/11/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１９﹒８跌１﹒５點
25/11/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７６３５０張減逾三萬六張
25/11/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１７５６４１張減逾四萬七張
25/11/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０９２９４張，減３３６３５張
24/11/2025 19:30 《再戰明天》美國公布ＰＰＩ等數據，阿里周大福公布業績
24/11/2025 19:29 《日入而息》阿里明放榜料第二財季少賺68%，文遠知行上季經調整虧損擴至2.8億人幣，
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N