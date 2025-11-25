即月期指最後交易價25911升197點，高水16點

即月期指最後交易價25911，升197點，高水16點，暫成交154624張。即月國指期貨最後交易價9161，升80點，高水3點，暫成交193575張。另外，即月科指期貨最後交易價5623，升70點，高水11點，暫成交257950張。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/11/2025 16:31
