【夜期時段】即月期指最新報25889點，跌22點，低水6點

即月期指在夜期時段開市報25905點，跌6點，高水10點，最新報25889點，跌22點，低水6點，合約成交346張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9155點，跌6點，低水3點，最新報9162點，升1點，高水4點，合約成交902張。

《經濟通通訊社25日專訊》