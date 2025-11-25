【夜期時段】即月期指最新報25889點，跌22點，低水6點

即月期指在夜期時段開市報25905點，跌6點，高水10點，最新報25889點，跌22點，低水6點，合約成交346張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9155點，跌6點，低水3點，最新報9162點，升1點，高水4點，合約成交902張。
《經濟通通訊社25日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
25/11/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報25905點，跌6點，高水10點，最新報25889點，跌22點，低水6點，合約成交346張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9155點，跌6點，低水3點，最新報9162點，升1點，高水4點，合約成交902張。
《經濟通通訊社25日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰25/11/2025 17:22 《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布ＰＰＩ等數據
下一篇新聞︰25/11/2025 16:46 即月期指最後交易價２５９１１升１９７點，成交１５５０２９張
25/11/2025 16:31 即月期指最後交易價２５９１１升１９７點，高水１６點
25/11/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１２﹒３跌９﹒０點
25/11/2025 09:15 期指高開１８１點報２５８９５，國指期貨升６０點報９１４１
25/11/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１９﹒８跌１﹒５點
25/11/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７６３５０張減逾三萬六張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N