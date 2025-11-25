  • 會員
期貨新聞

25/11/2025 19:02

《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，阿里健康理想汽車公布業績

　　美國公布耐用品訂單等數據，及阿里健康、理想汽車公布業績，料為周三（26日）市場焦點。

*新西蘭央行公布議息結果，澳洲公布CPI*

　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行舉行支付系統會議。英國財政大臣里夫斯在議會發表預算演講。周三本港時間9:00am，新西蘭央行公布指標利率和貨幣政策聲明。晚上10:00pm，歐洲央行管委武伊契奇發表講話。

　　數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布10月消費者物價指數，年率升幅料由3.5%擴大至3.6%。1:00pm，日本公布9月同時指標；9月領先指標。2:00pm，日本公布10月工具機訂單。9:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由2.9%降至0.5%；10月耐用品訂單；10月批發庫存；連續申請失業救濟金人數料由197.4萬降至196.4萬；首次申請失業救濟金人數料由22萬升至22.5萬。10:45pm，美國公布11月芝加哥採購經理人指數，料維持於43.8。11:00pm，美國公布10月新屋銷售；10月個人消費；10月個人所得。

　　在本港，明日公布業績的公司有:阿里健康(00241)、理想汽車-W(02015)等。
《經濟通通訊社25日專訊》

