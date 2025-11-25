《日入而息》中美元首再通話，京東集團否認發行涉京東健康可交換債券

習近平與特朗普通話，重申台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成；習特通話穩住中美關係，特朗普應邀明年4月訪華

高市早苗稱應約與特朗普通話，特朗普說明中美關係最新情況；中美元首商定互訪後，特朗普邀高市早苗周二通電

中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底；商務部鑑於情況複雜，再次延長對進口牛肉保障措施調查期限；外交部轟日方刻意迴避收回錯誤言論要求，企圖蒙混過關

京東(09618)據報考慮發行至少78億元可交換債券，與京東健康股票掛勾；京東指有關傳聞完全不屬實

周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙；周大福(01929)10月1日至11月18日零售值按年增長33.9%

維他奶(00345)中期純利微升0.7%至1.7億元，維持派息4仙；維他奶指本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績

小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%

同程旅行(00780)第三季純利升23%至9.8億人幣，經調整盈利升16.5%

知乎(02390)第三季虧損擴大至4665.5萬人幣，收入跌22%

本港10月出口升17.5%，進口升18.3%，兩者均勝預期

按證公司發行253億港元多幣種公募基準債券，規模歷來最大

證監會梁鳳儀稱正制定數字資產交易和託管服務提供者監管制度