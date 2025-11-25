《日入而息》中美元首再通話，京東集團否認發行涉京東健康可交換債券

|習近平與特朗普通話，重申台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成；習特通話穩住中美關係，特朗普應邀明年4月訪華
|高市早苗稱應約與特朗普通話，特朗普說明中美關係最新情況；中美元首商定互訪後，特朗普邀高市早苗周二通電
|中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底；商務部鑑於情況複雜，再次延長對進口牛肉保障措施調查期限；外交部轟日方刻意迴避收回錯誤言論要求，企圖蒙混過關
|京東(09618)據報考慮發行至少78億元可交換債券，與京東健康股票掛勾；京東指有關傳聞完全不屬實
|周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙；周大福(01929)10月1日至11月18日零售值按年增長33.9%
|維他奶(00345)中期純利微升0.7%至1.7億元，維持派息4仙；維他奶指本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績
|本港10月出口升17.5%，進口升18.3%，兩者均勝預期
《即日市況》
|恒指全日升178點收報25894，兩連升惟成交回落，AI基建概念搶眼
《深滬股市》
|中美領導人通話提振，A股反彈，滬指收升0.87%
《美元匯價》
|歐元最新報1.1533/35，日圓最新報156.28/29
《公司業績》
|進智公共交通(00077)中期盈轉虧82萬元，不派息
|卓珈控股(01827)中期虧損收窄至33.5萬元，不派息
|智中國際(06063)中期純利跌35.9%至129.5萬元，不派息
|GC CONSTRUCTION(01489)中期虧損擴大至904.6萬元，不派息
|環科國際(00657)中期虧損擴大至670.6萬元，不派息
|周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息22仙
|曠世芳香(01925)宣派特別息每股0.05元
《公司資訊》
|農藥巨頭先正達據報正考慮明年香港上市，或先處置部分非核心及虧損資產
|維他奶(00345)本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績
|基石藥業(02616)歐盟委員會批准舒格利單抗新適應症
|優必選(09880)中標廣西項目金額2.64億元人民幣，以Walker S2為主
|中集安瑞科(03899)凌鋼鋼焦一體化項目正式投產
|RAFFLES(01376)開市競價時段停牌，待公布原因
|阿里千問App登頂蘋果澳門App Store免費榜，香港區排第二；新加坡國家人工智能計劃據報轉用阿里千問開源架構，棄Meta；淘寶在義烏成立天貓優品電商公司，註冊資本100萬
|京東(09618)「國民好車」埃安UT super交付，首批車主交付儀式廣州車展舉行；據報考慮發行至少78億元可交換債券，與京東健康股票掛勾；發行78億可交換債券，京東指完全不屬實
|數字銀行Mox推旅遊保險，提供手機盜竊或極限運動等五項自選附加保障
|星展香港推出「星展環星匯」試驗計劃，預計明年推出
|滙豐PayMe成功將整個平台遷移至AWS；滙豐研究指亞洲基金大幅增持韓股，減持台印股市
|硬蛋創新(00400)獲聯交所確認科通技術建議分拆及A股上市
|周大福(01929)10月1日至11月18日零售值按年增長33.9%
|中聯重科(01157)建議根據特別授權配售可換股債券
|濱海投資(02886)與浙江泰能簽署戰略合作協議
|復宏漢霖(02696)HLX131期在中國境內完成首例患者給藥
|工商銀行(01398)盧永真不再擔任非執行董事職務
|比亞迪(01211)回應有否研發飛行汽車：適時推出符合需求產品
|信達生物(01801)瑪仕度肽高劑量上市申請獲國家藥監局受理
|永恒策略(00764)附屬凱宏出售33.2萬股雲鋒金融，總代價為約121萬元
|騰訊(00700)今斥約6.36億元回購101.4萬股
|小菜園(00999)採納股份激勵計劃
|惠而浦指美的(00300)、海爾(06690)、三星等16家公司涉侵權，向美國政府提出337調查申請
|永義國際(01218)出售2023年可換股票據，總代價2500萬元
《中國要聞》
|王文濤與匈牙利經濟部長通話，就中匈、中歐經貿合作交換意見；何立峰同法國經濟部長通話稱推動中法經貿合作取得新成果
|俄羅斯副總理表示一直與北京討論擴大對華石油出口
|神舟二十二號飛船裝載食品備品成功發射，包括神二十飛船舷窗裂紋處置裝置；神舟二十二號飛船今日中午12時11分發射，不載人但滿載貨物
|工信部據報制定最嚴充電寶安全標準，「3C認證」退場；工信部回應充電寶「最嚴新規」指尚未定稿，以官方公布為準
|財政部指九方面明確資源稅有關政策執行口徑
|國稅總局指10月無人機製造銷售收入同比增38.4%；能源局指10月全國電力市場交易電量同比增15.6%
|杭州逾43億出讓3宗宅地，綠城、萬科均以底價競得
|券商綜合帳戶試點擴容，東方證券、國聯民生等8家獲批
|證券業協會踐行中國特色金融文化等納入分析師外部評選體系
|人行增量續做1萬億MLF，今日3021億逆回購操作收水1054億
|抖音8月以來封禁逾600萬個涉詐帳號，21人被捕，注意四大導流詐騙手法
|摩爾線程啟動申購遭「瘋搶」，網下申購倍數1572倍
|華為正式發布Mate80系列，起售價4699元
|諾華中國指縣域市場明年起調整運營模式，續推動創新藥引入和應用
《寶島快訊》
|台股收升1.54%，台積電據報計劃增建三座2納米廠
《大國博弈》
|中國外交部表示習特通話由美方發起，氛圍積極、友好；中聯部劉海星晤美國駐華大使推動兩國政黨、智庫、企業、青年等加強溝通對話；美農業部長表示中國兩周內簽署大豆採購協議
|中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底；商務部鑑於情況複雜，再次延長對進口牛肉保障措施調查期限；外交部轟日方刻意迴避收回錯誤言論要求，企圖蒙混過關；「中華人民共和國」沒資格討論台灣問題？外交部指無知、無視國際法；逾20場日本音樂人在華演唱會取消，外交部指中日交流氛圍惡化
|日本外務省官員晤中國駐日大使，日政府強調既有立場不變；高市早苗稱應約與特朗普通話，特朗普說明中美關係最新情況；中美元首商定互訪後，特朗普邀高市早苗周二通電
|印度據報考慮對部分進口鋼鐵徵保護性關稅，主要針對中國廉價產品
《國際要聞》
|美烏未就28點和平計劃達共識，領土主權仍存巨大分歧
|美國感恩節「雞」荒來襲，火雞價狂飆44%窮人過節難
《外圍經濟》
|日本增長戰略大臣指政府正以高度緊迫感關注匯率走勢；高市早苗政策或令日本國債面臨類似2022年英國債市衝擊
|歐洲央行委員納格爾稱央行正密切關注食品和服務業的高通脹
|鴿派呼聲再起，聯儲局理事沃勒支持12月減息
|軟銀股價一度重挫11%，市場擔憂公司投資的OpenAI面臨日益激烈競爭壓力
|蘋果罕有裁員，在銷售部門削減數十個崗位
|SanDisk將取代Interpublic成為標普500指數成分股
|美國上市的比特幣ETF單月淨流出資金35億美元
《其他消息》
|李家超稱中央宣講團來港體現對香港高度重視，十五五規劃建議為香港發展指明路向
|利舞台廣場外牆廣告牌起火蔓延至數層樓，目前已經救熄無人受傷
|國際清算銀行指全球經濟增長有放緩跡象，惟亞洲經濟活動仍大致保持韌性
|彭博揭銀行助城投公司在港違規發債，金管局表示若發現違規會向銀行作出跟進
|政府籲留意可疑網站載有將藍隧道項目虛假資訊，切勿提供個人資料
|許正宇稱政府積極引導國際資本投資可持續發展項目
|澳門財政司指博企非博彩投資項目成效或未如預期，未來將全面檢討及作適度調整
|競委會展開公眾宣傳，提醒交換敏感資料競爭風險
|香港特區護照持有人可免簽證前往阿爾及利亞，最長可留14天
|區塊鏈信用證應用場景正式上線發布
|小巴大王馬亞木中環中心52樓全層5.65億沽出，呎價8年跌逾三成
|美聯工商舖指港島甲廈今年成交按年升近56%，有望挑戰疫情前水平
|9月底強積金總資產1.53萬億元，25年以來股票基金年回報率達5.1%
|信諾環球調查指逾半港人最重視健康，逾七成感到壓力
|永明金融指香港家族企業對傳承規劃準備不足
|電訊盈科前副主席袁天凡夫婦以2730.6萬向永倫購入美國銀行中心高層單位
|本港10月出口升17.5%，進口升18.3%，兩者均勝預期
