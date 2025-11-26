  • 會員
26/11/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數123480張減逾五萬二張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為123480張，較前減52161張；若計入其他月份的未平倉合約，總數315312張，增20134張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/11(二)123480-5216131531220134
24/11(一)175641-47167295178-18963
21/11(五)2228082041931414129954
20/11(四)202389255628418717984
19/11(三)199833-13173266203-11776

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/11(二)28787-28105127503-3682
24/11(一)56892-20113131185-14954
21/11(五)7700519561461395132
20/11(四)75049-32914100714137
19/11(三)75378-2532126870-2217

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

