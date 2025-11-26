  • 會員
26/11/2025 17:52

《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

免責聲明

▷ 美股收高，道指升1.43%至47112.45點
▷ 歐洲央行管委武伊契奇、連恩、拉加德將發表講話
▷ 美國將公布耐用品訂單、失業救濟人數等經濟數據

　　美股昨日收高，市場氣氛受到雙重利好刺激，一是白宮有意提名鴿派的國家經濟委員會主任哈塞特出任下屆聯儲局主席，二是ADP就業數據疲軟，市場對12月減息預期急升。道指收市升664.18點或1.43%，報47112.45點；標普500指數升60.76點或0.91%，報6765.88點；納指升153.59點或0.67%，報23025.59點。港股方面，恒生指數收市報25928，升33點或0.1%，成交2071億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行管委武伊契奇發表講話。27日凌晨12:05am，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩參與爐邊談話。1:00am，歐洲央行總裁拉加德在一頒獎典禮上發表獲獎感言。3:00am，美聯儲發布褐皮書。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由2.9%降至0.5%；10月耐用品訂單；10月批發庫存；連續申請失業救濟金人數料由197.4萬降至196.3萬；首次申請失業救濟金人數料由22萬升至22.5萬。10:45pm，美國公布11月芝加哥採購經理人指數，料由43.8降至43.6。11:00pm，美國公布10月新屋銷售；10月個人消費；10月個人所得。

　　在美國，今日公布業績的公司有：億航智能(US.EH)、高途(US.GOTU)、特海國際(US.HDL)、理想汽車(US.LI)等。
《經濟通通訊社26日專訊》

