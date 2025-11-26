《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股昨日收高，市場氣氛受到雙重利好刺激，一是白宮有意提名鴿派的國家經濟委員會主任哈塞特出任下屆聯儲局主席，二是ADP就業數據疲軟，市場對12月減息預期急升。道指收市升664.18點或1.43%，報47112.45點；標普500指數升60.76點或0.91%，報6765.88點；納指升153.59點或0.67%，報23025.59點。港股方面，恒生指數收市報25928，升33點或0.1%，成交2071億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行管委武伊契奇發表講話。27日凌晨12:05am，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩參與爐邊談話。1:00am，歐洲央行總裁拉加德在一頒獎典禮上發表獲獎感言。3:00am，美聯儲發布褐皮書。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由2.9%降至0.5%；10月耐用品訂單；10月批發庫存；連續申請失業救濟金人數料由197.4萬降至196.3萬；首次申請失業救濟金人數料由22萬升至22.5萬。10:45pm，美國公布11月芝加哥採購經理人指數，料由43.8降至43.6。11:00pm，美國公布10月新屋銷售；10月個人消費；10月個人所得。



在美國，今日公布業績的公司有：億航智能(US.EH)、高途(US.GOTU)、特海國際(US.HDL)、理想汽車(US.LI)等。

《經濟通通訊社26日專訊》