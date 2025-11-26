恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數94965張減81385張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為94965張，較前減81385張；若計入其他月份的未平倉合約，總數265519張，減18652張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/11(二)
|94965
|-81385
|265519
|-18652
|24/11(一)
|176350
|-36554
|284171
|20418
|21/11(五)
|212904
|5166
|263753
|10456
|20/11(四)
|207738
|5607
|253297
|12389
|19/11(三)
|202131
|-5998
|240908
|-5087
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/11(二)
|38138
|-57709
|134566
|-11289
|24/11(一)
|95847
|-13006
|145855
|13948
|21/11(五)
|108853
|-3212
|131907
|-2695
|20/11(四)
|112065
|-2370
|134602
|1564
|19/11(三)
|114435
|1389
|133038
|1441
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
