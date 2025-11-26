期指高開137點報26048，國指期貨升46點報9207

期指高開137點報26048，國指期貨高開46點報9207，科指期貨高開37點報5660。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/11/2025 09:15
