即月期指最後交易價25931升20點，高水3點

即月期指最後交易價25931，升20點，高水3點，暫成交77552張。即月國指期貨最後交易價9165，升4點，高水3點，暫成交119759張。另外，即月科指期貨最後交易價5617，跌6點，低水1點，暫成交113938張。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/11/2025 16:31
