【夜期時段】即月期指最新報25898點，跌33點，低水30點

即月期指在夜期時段開市報25919點，跌12點，低水9點，最新報25898點，跌33點，低水30點，合約成交525張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9144點，跌21點，低水18點，最新報9155點，跌10點，低水7點，合約成交564張。

《經濟通通訊社26日專訊》