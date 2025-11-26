  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

26/11/2025 19:38

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，歐元區公布消費者信心指數

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 韓國央行周四公布議息結果
▷ 歐元區周四18:00公布消費者信心指數
▷ 大快活、大家樂、六福等香港公司周四公布業績

　　韓國央行公布議息結果，及歐元區公布消費者信心指數，料為周四（27日）市場焦點。

*歐洲央行副總裁發表講話，大快活大家樂六福公布業績*

　　周四美國假期休市。各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員野口旭會見大分當地領導人並發表講話。4:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在一會議上致開幕詞。晚上6:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

　　數據方面，周四（27日）5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布10月貨幣供應M3，年率升幅料維持於2.8%。6:00pm，歐元區公布11月消費者信心指數。

　　在本港，明日公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、大快活集團(00052)、結好控股(00064)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、興利集團(00114)、佳寧娜(00126)、慕詩國際(00130)、中國寶力科技(00164)、潤中國際控股(00202)、安全貨倉(00237)、天德地產(00266)、金寶通(00320)、大家樂集團(00341)、力勁科技(00558)、六福集團(00590)、維珍妮(02199)、波司登(03998)等。

　　此外，明日派格生物醫藥-B(02565)、吉宏股份(02603)等將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

下一篇新聞︰26/11/2025 19:32  《日入而息》理想汽車上季經調整虧損3.6億人幣，大埔宏福苑五級火至少四死五傷一消防殉職

其他
More

26/11/2025 17:52  《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

26/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５８９８點，跌３３點，低水３０點

26/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５９３１升２０點，高水３點

26/11/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０６﹒２５升２４…

26/11/2025 09:15  期指高開１３７點報２６０４８，國指期貨升４６點報９２０７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區