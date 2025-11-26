26/11/2025 19:32
《日入而息》理想汽車上季經調整虧損3.6億人幣，大埔宏福苑五級火至少四死五傷一消防殉職
|大埔宏福苑升至五級火，至今造成至少四死五傷；大埔宏福苑五級火，37歲消防員殉職，救火期間失聯發現時面部燒傷
|理想汽車(02015)第三季盈轉虧，錄經調整淨虧損3.6億元人民幣
|券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰
|彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門
|差估署表示10月樓價指數按月升0.4%，連升5個月，年內樓價累升1.76%；樓價7個月累升3.3%，利嘉閣料全年樓價升3.5%，租金平穩向好料升4.5%；萊坊表示樓市氣氛明顯回暖，料明年樓價升4-5%；美聯指樓價觸底回升訊息明確，全年樓價料升5%有望出現價租齊升局面
|投資基金公會表示首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續；鄒建雄稱減息預期構成良好投資背景，推動投資者部署入市債券及股票基金
|陳國基稱投票者可獲取心意卡，「選舉繽紛日」多區有活動；周大福集團推出近500萬元優惠，鼓勵市民投票
|頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品
|六部門表示擴大政府機關、事業單位、國企等職業裝、工裝鞋等採購；聚焦智能網聯車、智能家居等，打造百個標誌性產品、百家創新企業；鼓勵開發農村適用抽油煙機、熱水器等，支持綠色智能家電下鄉
|日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部表示向主管部門了解
《即日市況》
|恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺
《深滬股市》
|滬綜指尾盤轉跌0.15%，創板收漲2%，零售、疫苗股走強
《美元匯價》
|歐元最新報1.1573/74，日圓最新報156.36/37
《公司業績》
|券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰
|敏捷控股(00186)中期盈轉虧1300萬元，不派息
|潤利海事(02682)中期純利升35.4%至1425.5萬元，不派息
|澳至尊(02031)中期純利升35.2%至1790.1萬元，不派息
|信佳國際(00912)中期純利跌9.7%至1837.5萬元，維持派息4仙
|偉工控股(01793)中期純利升25.2%至631.6萬元，不派息
|理想汽車(02015)第三季盈轉虧，錄經調整淨虧損3.6億元人民幣
|中教控股(00839)全年純利升1.34倍至9.8億人幣，不派息
|北大荒(00039)中期虧損收窄至3838.9萬元，不派息，明恢復買賣
|寶光實業(00084)中期虧損收窄至4037.3萬元，不派息
|中港照相(01123)中期純利升21.8%至869.2萬元，不派息
|中國動向(03818)中期純利升48.8%至2億人幣，中期息連特別息派2.08分人幣
《公司資訊》
|據報京東(09618)競購中環建行大廈50%股權
|中銀香港(02388)成為首家直接參與上海清算所利率衍生品集中清算境外機構
|國際家居零售(01373)更換公司秘書，加強公司治理架構
|長城汽車(02333)據報計劃2029年歐洲年產達30萬輛
|國泰(00293)今年共開通20個新航點，將以多元化業務線應對地緣政治問題
|澳達控股(09929)開市前停牌，待發內幕消息
|內地機械製造商中堅科技遞表申港上市，上半年稅後溢利升2%
|內地服裝零售商海瀾之家申在港上市，上半年少賺3%
|頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品
|信置(00083)11月暫沽出245伙，套現16.3億元
|會德豐表示樓市穩步向好，正積極籌備推出黃竹坑站第6期及古洞站項目
|寧德時代西班牙電池工廠動土，約2000中國工人參與建設
|GC CONSTRUCTION(01489)獨立財務顧問確認就要約意見及推薦建議維持不變
|環電表示再融資順利且料淨負債率顯著降低，續留意香港及區內收購機會
|益兆集團及俊和合作發展幸薈周六發售61單位
|騰訊混元3D創作引擎國際站正式上線
|萬國黃金(03939)交易經拆細股份臨時櫃位股份代號為「2979」
|中國銀行(03988)完成發行600億人幣二級資本債券
|歐康維視生物(01477)治療糖尿病性黃斑水腫藥物獲批上市
|中國電力(02380)於今年10月合併總售電量按年減少5%，首十月減少2.5%
|彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門
|中國銀河(06881)完成發行40億人幣短期融資券
|聯邦制藥(03933)治療敏感菌藥物通過一致性評價
|工商銀行(01398)副行長任職資格獲核准
|中金公司(03908)擬議合併需提呈審議及監管機構批准後方可實施，續停牌
|PALADIN(00495)獲聯交所復牌指引，續停牌
|量化派(02685)暗盤報29元，高招股價逾倍
|傳番茄系業務去年收入超300億今年有望翻倍，字節跳動表示數據不實
《中國要聞》
|六部門表示擴大政府機關、事業單位、國企等職業裝、工裝鞋等採購；聚焦智能網聯車、智能家居等，打造百個標誌性產品、百家創新企業；鼓勵開發農村適用抽油煙機、熱水器等，支持綠色智能家電下鄉
|廣湛高鐵試運行，通車後廣州至湛江最快90分鐘可達
|江蘇消保委要求國航、東航、南航等十家航企整改付費選座問題
|國務院任命宋功德為國家保密局局長
|科興表示與巴西簽署十年疫苗合作，價值超7億美元
|廣東表示支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深交所上市
|電動自行車「新國標」生效前夕，上海銷售店大規模關門
|深圳金監局表示港人代理見證銀行開戶逾42萬戶，累計交易439億
|人行2133億逆回購利率持平，淨回籠972億元；人行陶玲稱將快速發展的數字金融等及時納入法治軌道
|北京「十五五」規劃：支持北交所深化改革和創新發展
|航天局表示設國家商業航天發展基金，鼓勵社會資本投資
|八成台灣人不贊成「一國兩制」？國台辦表示愈來愈多有識之士認識到好處
|國台辦表示金門鄉親強烈期盼廈金大橋早日建成，廈金將成「同城生活圈」
|收受巨額財物，中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東被提公訴
|華為新手機Mate 80入門價比上一代減800元，或因三季度出貨承壓
|習特通話後，中國據報新採購至少10船美國大豆
|台擬8年斥1.25萬億新台幣加強防務，北京表示以武拒統、以武謀獨不可能成功
|教育部原副部長杜玉波受賄逾6793萬元，一審判囚15年
|中際旭創傳供貨谷歌股價創新高，相關人員表示公司訂單等合作不便透露
|抖音電商表示打擊以虛假AI課程和工具引流至站外詐騙
《寶島快訊》
|台股收升1.85%，報27409.54點
《國際要聞》
|新加坡要求蘋果及Google封鎖仿冒政府的詐騙短訊
|高市內閣擬收緊外國人取得國籍條件
《外圍經濟》
|新西蘭央行下調基新利率25個基點，至2.25厘，符合市場預期
|日本央行前理事表示日圓走弱提升12月加息可能
|日本最大工會求加薪5%以上，「真心希望政府能夠控制物價」
|AI伺服器需求強勁，戴爾第三季營收創新高
|人形機器人企業「松延動力」完成近2億元Pre-B+輪融資
|惠普新財年獲利指引不似預期，宣布2028財年前裁員數千人
|英偉達一個月蒸發8000億美元，市值神話被谷歌TPU擊穿
|谷歌TPU搶風頭，英偉達表示我們仍領先業界一代
|加密貨幣重挫，股價與幣價同時下跌，企業被迫拋售加密資產
《大國博弈》
|美財長表示特朗普擬明年11月赴深圳出席APEC峰會
|美國特使威特科夫赴莫斯科見普京，推動俄烏和平計劃
|外交部表示日方應誠實、準確、完整地講清其所謂涉台「一貫立場」
|日揆接受在野黨黨魁國會咨詢，稱「有責任與中國建立互利關係」
|習近平請特朗普向高市早苗傳遞口信？中國外交部表示沒信息可提供
|特朗普感恩節前赦免火雞，不忘諷刺民主黨死敵
|美國新財年首月錄得預算赤字2840億美元
|聯儲局新主席遴選，白宮國家經濟委員會主任哈塞特被視為領跑者
|日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部表示向主管部門了解
《其他消息》
|政府今日公布向選民派發心意謝卡安排，並推出投票日全民共享優惠
|陳國基稱投票者可獲取心意卡，「選舉繽紛日」多區有活動
|周大福集團推出近500萬元優惠，鼓勵市民投票
|李家超稱中九龍繞道（油麻地段）將於下月21日開通
|力鴻檢驗連續五年入選《福布斯》亞洲200強優秀上市中小企業
|城巴表示已完成兩次中九龍繞道測試將推新機場路線
|財政司司長陳茂波到訪倫敦，與多家家族辦公室代表會面
|房屋局表示公屋綜合輪候時間維持在5.1年
|許正宇稱政府致力推動金融科技發展，人才是成功基石
|中保協表示「安我股保」涉以虛假保險產品誘充值炒股，聲稱「虧損全額理賠」
|法國政府據報尋求封禁SHEIN在法網站三個月
|高瓴據報啟動新一輪私募股權基金募資，目標規模達70億美元
|瑞銀資產管理表示中國股票投資趨勢回歸基本面，料創新板塊保持穩健增長；瑞銀方錦聰稱中國互聯網大廠加大AI投入，料零售平台競爭第四季逐回歸常態
|陶琳稱無論是美國中國還是歐洲，特斯拉供應商原產國不構成排除性標準
|投資基金公會表示首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續；鄒建雄稱減息預期構成良好投資背景，推動投資者部署入市債券及股票基金
|世邦魏理仕表示香港股市上漲帶來財富效應，料今年樓價升3%
|仲量聯行獨家代理招標將軍澳寶琳路大型地盤，市場估值3800萬
|差估署表示10月樓價指數按月升0.4%，連升5個月，年內樓價累升1.76%
|經絡10月MMI按月下跌14點子，料美國下月減息0.25厘
|樓價7個月累升3.3%，利嘉閣料全年樓價升3.5%，租金平穩向好料升4.5%
|浸會醫院連沽兩個廣播道豪宅單位，帳面獲利1025萬元
|中原陳永傑稱樓市持續回暖料全年升幅達5%，惟收復之前三年失地仍需時間
|美聯表示樓價觸底回升訊息明確，全年樓價料升5%有望出現價租齊升局面
|萊坊表示樓市氣氛明顯回暖，料明年樓價升4-5%
|大埔宏福苑升至四級火，一男子嚴重燒傷；目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職
|施羅德表示美國明年出現經濟衰退風險偏低，科技行業領域出現泡沫，避免集中投資於單一市場
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票