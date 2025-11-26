  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

26/11/2025 19:32

《日入而息》理想汽車上季經調整虧損3.6億人幣，大埔宏福苑五級火至少四死五傷一消防殉職

大埔宏福苑升至五級火，至今造成至少四死五傷；大埔宏福苑五級火，37歲消防員殉職，救火期間失聯發現時面部燒傷
理想汽車(02015)第三季盈轉虧，錄經調整淨虧損3.6億元人民幣
券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰
彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門
差估署表示10月樓價指數按月升0.4%，連升5個月，年內樓價累升1.76%；樓價7個月累升3.3%，利嘉閣料全年樓價升3.5%，租金平穩向好料升4.5%；萊坊表示樓市氣氛明顯回暖，料明年樓價升4-5%；美聯指樓價觸底回升訊息明確，全年樓價料升5%有望出現價租齊升局面
投資基金公會表示首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續；鄒建雄稱減息預期構成良好投資背景，推動投資者部署入市債券及股票基金
陳國基稱投票者可獲取心意卡，「選舉繽紛日」多區有活動；周大福集團推出近500萬元優惠，鼓勵市民投票
頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品
六部門表示擴大政府機關、事業單位、國企等職業裝、工裝鞋等採購；聚焦智能網聯車、智能家居等，打造百個標誌性產品、百家創新企業；鼓勵開發農村適用抽油煙機、熱水器等，支持綠色智能家電下鄉
日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部表示向主管部門了解

《即日市況》
恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺
　
《深滬股市》　
滬綜指尾盤轉跌0.15%，創板收漲2%，零售、疫苗股走強
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1573/74，日圓最新報156.36/37
 
《公司業績》　
券商料美團上季盈轉虧勁蝕143億人幣，本地商業業務受累外賣大戰
敏捷控股(00186)中期盈轉虧1300萬元，不派息
潤利海事(02682)中期純利升35.4%至1425.5萬元，不派息
澳至尊(02031)中期純利升35.2%至1790.1萬元，不派息
信佳國際(00912)中期純利跌9.7%至1837.5萬元，維持派息4仙
偉工控股(01793)中期純利升25.2%至631.6萬元，不派息
理想汽車(02015)第三季盈轉虧，錄經調整淨虧損3.6億元人民幣
中教控股(00839)全年純利升1.34倍至9.8億人幣，不派息
北大荒(00039)中期虧損收窄至3838.9萬元，不派息，明恢復買賣
寶光實業(00084)中期虧損收窄至4037.3萬元，不派息
中港照相(01123)中期純利升21.8%至869.2萬元，不派息
中國動向(03818)中期純利升48.8%至2億人幣，中期息連特別息派2.08分人幣
 
《公司資訊》　
據報京東(09618)競購中環建行大廈50%股權
中銀香港(02388)成為首家直接參與上海清算所利率衍生品集中清算境外機構
國際家居零售(01373)更換公司秘書，加強公司治理架構
長城汽車(02333)據報計劃2029年歐洲年產達30萬輛
國泰(00293)今年共開通20個新航點，將以多元化業務線應對地緣政治問題
澳達控股(09929)開市前停牌，待發內幕消息
內地機械製造商中堅科技遞表申港上市，上半年稅後溢利升2%
內地服裝零售商海瀾之家申在港上市，上半年少賺3%
頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品
信置(00083)11月暫沽出245伙，套現16.3億元
會德豐表示樓市穩步向好，正積極籌備推出黃竹坑站第6期及古洞站項目
寧德時代西班牙電池工廠動土，約2000中國工人參與建設
GC CONSTRUCTION(01489)獨立財務顧問確認就要約意見及推薦建議維持不變
環電表示再融資順利且料淨負債率顯著降低，續留意香港及區內收購機會
益兆集團及俊和合作發展幸薈周六發售61單位
騰訊混元3D創作引擎國際站正式上線
萬國黃金(03939)交易經拆細股份臨時櫃位股份代號為「2979」
中國銀行(03988)完成發行600億人幣二級資本債券
歐康維視生物(01477)治療糖尿病性黃斑水腫藥物獲批上市
中國電力(02380)於今年10月合併總售電量按年減少5%，首十月減少2.5%
彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門
中國銀河(06881)完成發行40億人幣短期融資券
聯邦制藥(03933)治療敏感菌藥物通過一致性評價
工商銀行(01398)副行長任職資格獲核准
中金公司(03908)擬議合併需提呈審議及監管機構批准後方可實施，續停牌
PALADIN(00495)獲聯交所復牌指引，續停牌
量化派(02685)暗盤報29元，高招股價逾倍
傳番茄系業務去年收入超300億今年有望翻倍，字節跳動表示數據不實
 
《中國要聞》　
六部門表示擴大政府機關、事業單位、國企等職業裝、工裝鞋等採購；聚焦智能網聯車、智能家居等，打造百個標誌性產品、百家創新企業；鼓勵開發農村適用抽油煙機、熱水器等，支持綠色智能家電下鄉
廣湛高鐵試運行，通車後廣州至湛江最快90分鐘可達
江蘇消保委要求國航、東航、南航等十家航企整改付費選座問題
國務院任命宋功德為國家保密局局長
科興表示與巴西簽署十年疫苗合作，價值超7億美元
廣東表示支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深交所上市
電動自行車「新國標」生效前夕，上海銷售店大規模關門
深圳金監局表示港人代理見證銀行開戶逾42萬戶，累計交易439億
人行2133億逆回購利率持平，淨回籠972億元；人行陶玲稱將快速發展的數字金融等及時納入法治軌道
北京「十五五」規劃：支持北交所深化改革和創新發展
航天局表示設國家商業航天發展基金，鼓勵社會資本投資
八成台灣人不贊成「一國兩制」？國台辦表示愈來愈多有識之士認識到好處
國台辦表示金門鄉親強烈期盼廈金大橋早日建成，廈金將成「同城生活圈」
收受巨額財物，中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東被提公訴
華為新手機Mate 80入門價比上一代減800元，或因三季度出貨承壓
習特通話後，中國據報新採購至少10船美國大豆
台擬8年斥1.25萬億新台幣加強防務，北京表示以武拒統、以武謀獨不可能成功
教育部原副部長杜玉波受賄逾6793萬元，一審判囚15年
中際旭創傳供貨谷歌股價創新高，相關人員表示公司訂單等合作不便透露
抖音電商表示打擊以虛假AI課程和工具引流至站外詐騙
 
《寶島快訊》　
台股收升1.85%，報27409.54點
 
《國際要聞》　
新加坡要求蘋果及Google封鎖仿冒政府的詐騙短訊
高市內閣擬收緊外國人取得國籍條件
 
《外圍經濟》　
新西蘭央行下調基新利率25個基點，至2.25厘，符合市場預期
日本央行前理事表示日圓走弱提升12月加息可能
日本最大工會求加薪5%以上，「真心希望政府能夠控制物價」
AI伺服器需求強勁，戴爾第三季營收創新高
人形機器人企業「松延動力」完成近2億元Pre-B+輪融資
惠普新財年獲利指引不似預期，宣布2028財年前裁員數千人
英偉達一個月蒸發8000億美元，市值神話被谷歌TPU擊穿
谷歌TPU搶風頭，英偉達表示我們仍領先業界一代
加密貨幣重挫，股價與幣價同時下跌，企業被迫拋售加密資產
 
《大國博弈》　
美財長表示特朗普擬明年11月赴深圳出席APEC峰會
美國特使威特科夫赴莫斯科見普京，推動俄烏和平計劃
外交部表示日方應誠實、準確、完整地講清其所謂涉台「一貫立場」
日揆接受在野黨黨魁國會咨詢，稱「有責任與中國建立互利關係」
習近平請特朗普向高市早苗傳遞口信？中國外交部表示沒信息可提供
特朗普感恩節前赦免火雞，不忘諷刺民主黨死敵
美國新財年首月錄得預算赤字2840億美元
聯儲局新主席遴選，白宮國家經濟委員會主任哈塞特被視為領跑者
日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部表示向主管部門了解
 
《其他消息》　
政府今日公布向選民派發心意謝卡安排，並推出投票日全民共享優惠
陳國基稱投票者可獲取心意卡，「選舉繽紛日」多區有活動
周大福集團推出近500萬元優惠，鼓勵市民投票
李家超稱中九龍繞道（油麻地段）將於下月21日開通
力鴻檢驗連續五年入選《福布斯》亞洲200強優秀上市中小企業
城巴表示已完成兩次中九龍繞道測試將推新機場路線
財政司司長陳茂波到訪倫敦，與多家家族辦公室代表會面
房屋局表示公屋綜合輪候時間維持在5.1年
許正宇稱政府致力推動金融科技發展，人才是成功基石
中保協表示「安我股保」涉以虛假保險產品誘充值炒股，聲稱「虧損全額理賠」
法國政府據報尋求封禁SHEIN在法網站三個月
高瓴據報啟動新一輪私募股權基金募資，目標規模達70億美元
瑞銀資產管理表示中國股票投資趨勢回歸基本面，料創新板塊保持穩健增長；瑞銀方錦聰稱中國互聯網大廠加大AI投入，料零售平台競爭第四季逐回歸常態
陶琳稱無論是美國中國還是歐洲，特斯拉供應商原產國不構成排除性標準
投資基金公會表示首三季香港零售基金總銷售額按年升35%，投資者對避險及收益型資產需求持續；鄒建雄稱減息預期構成良好投資背景，推動投資者部署入市債券及股票基金
世邦魏理仕表示香港股市上漲帶來財富效應，料今年樓價升3%
仲量聯行獨家代理招標將軍澳寶琳路大型地盤，市場估值3800萬
差估署表示10月樓價指數按月升0.4%，連升5個月，年內樓價累升1.76%
經絡10月MMI按月下跌14點子，料美國下月減息0.25厘
樓價7個月累升3.3%，利嘉閣料全年樓價升3.5%，租金平穩向好料升4.5%
浸會醫院連沽兩個廣播道豪宅單位，帳面獲利1025萬元
中原陳永傑稱樓市持續回暖料全年升幅達5%，惟收復之前三年失地仍需時間
美聯表示樓價觸底回升訊息明確，全年樓價料升5%有望出現價租齊升局面
萊坊表示樓市氣氛明顯回暖，料明年樓價升4-5%
大埔宏福苑升至四級火，一男子嚴重燒傷；目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職
施羅德表示美國明年出現經濟衰退風險偏低，科技行業領域出現泡沫，避免集中投資於單一市場

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

上一篇新聞︰26/11/2025 19:38  《再戰明天》韓國央行公布議息結果，歐元區公布消費者信心指數

下一篇新聞︰26/11/2025 17:52  《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

其他
More

26/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５８９８點，跌３３點，低水３０點

26/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５９３１升２０點，高水３點

26/11/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０６﹒２５升２４…

26/11/2025 09:15  期指高開１３７點報２６０４８，國指期貨升４６點報９２０７

26/11/2025 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８９﹒５，升８點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區