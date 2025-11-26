《日入而息》理想汽車上季經調整虧損3.6億人幣，大埔宏福苑五級火至少四死五傷一消防殉職

六部門表示擴大政府機關、事業單位、國企等職業裝、工裝鞋等採購；聚焦智能網聯車、智能家居等，打造百個標誌性產品、百家創新企業；鼓勵開發農村適用抽油煙機、熱水器等，支持綠色智能家電下鄉

廣湛高鐵試運行，通車後廣州至湛江最快90分鐘可達

江蘇消保委要求國航、東航、南航等十家航企整改付費選座問題

國務院任命宋功德為國家保密局局長

科興表示與巴西簽署十年疫苗合作，價值超7億美元

廣東表示支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深交所上市

電動自行車「新國標」生效前夕，上海銷售店大規模關門

深圳金監局表示港人代理見證銀行開戶逾42萬戶，累計交易439億

人行2133億逆回購利率持平，淨回籠972億元；人行陶玲稱將快速發展的數字金融等及時納入法治軌道

北京「十五五」規劃：支持北交所深化改革和創新發展

航天局表示設國家商業航天發展基金，鼓勵社會資本投資

八成台灣人不贊成「一國兩制」？國台辦表示愈來愈多有識之士認識到好處

國台辦表示金門鄉親強烈期盼廈金大橋早日建成，廈金將成「同城生活圈」

收受巨額財物，中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東被提公訴

華為新手機Mate 80入門價比上一代減800元，或因三季度出貨承壓

習特通話後，中國據報新採購至少10船美國大豆

台擬8年斥1.25萬億新台幣加強防務，北京表示以武拒統、以武謀獨不可能成功

教育部原副部長杜玉波受賄逾6793萬元，一審判囚15年

中際旭創傳供貨谷歌股價創新高，相關人員表示公司訂單等合作不便透露