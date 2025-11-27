恒指期貨現貨月份未平倉合約總數37163張，減38599張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為37163張，較前減38599張；若計入其他月份的未平倉合約，總數173052張，減12571張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/11(三)
|37163
|-38599
|173052
|-12571
|25/11(二)
|75762
|-33532
|185623
|11716
|24/11(一)
|109294
|-33635
|173907
|3909
|21/11(五)
|142929
|-996
|169998
|2213
|20/11(四)
|143925
|12245
|167785
|14801
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/11(三)
|11104
|-9505
|71466
|977
|25/11(二)
|20609
|-5775
|70489
|9157
|24/11(一)
|26384
|-19557
|61332
|2
|21/11(五)
|45941
|-2159
|61330
|-1486
|20/11(四)
|48100
|1894
|62816
|3704
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
