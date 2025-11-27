恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數63413張減60067張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為63413張，較前減60067張；若計入其他月份的未平倉合約，總數293994張，減21318張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/11(三)
|63413
|-60067
|293994
|-21318
|25/11(二)
|123480
|-52161
|315312
|20134
|24/11(一)
|175641
|-47167
|295178
|-18963
|21/11(五)
|222808
|20419
|314141
|29954
|20/11(四)
|202389
|2556
|284187
|17984
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/11(三)
|10815
|-17972
|133415
|5912
|25/11(二)
|28787
|-28105
|127503
|-3682
|24/11(一)
|56892
|-20113
|131185
|-14954
|21/11(五)
|77005
|1956
|146139
|5132
|20/11(四)
|75049
|-329
|141007
|14137
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情