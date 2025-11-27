  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

27/11/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數51592張減43373張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為51592張，較前減43373張；若計入其他月份的未平倉合約，總數261780張，減3739張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/11(三)51592-43373261780-3739
25/11(二)94965-81385265519-18652
24/11(一)176350-3655428417120418
21/11(五)212904516626375310456
20/11(四)207738560725329712389

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/11(三)10029-28109133862-704
25/11(二)38138-57709134566-11289
24/11(一)95847-1300614585513948
21/11(五)108853-3212131907-2695
20/11(四)112065-23701346021564

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

下一篇新聞︰27/11/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數６３４１３張減６００６７張

其他
More

27/11/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數３７１６３張，減３８５９９張

26/11/2025 19:38  《再戰明天》韓國央行公布議息結果，歐元區公布消費者信心指數

26/11/2025 19:32  《日入而息》理想汽車上季經調整虧損3.6億人幣，大埔宏福苑五級火至少四死五傷一消防殉職

26/11/2025 17:52  《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

26/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５８９８點，跌３３點，低水３０點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區