期指低開51點報25880，國指期貨跌29點報9136

期指低開51點報25880，國指期貨低開29點報9136，科指期貨低開22點報5595。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/11/2025 09:15
