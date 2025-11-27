  • 會員
期貨新聞

27/11/2025 09:15

期指低開51點報25880，國指期貨跌29點報9136

　　期指低開51點報25880，國指期貨低開29點報9136，科指期貨低開22點報5595。
《經濟通通訊社27日專訊》

