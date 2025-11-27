【夜期時段】12月期指最新報25890點，跌54點，低水56點

是日期指結算，12月期指在夜期時段開市報25936點，跌8點，低水10點，最新報25890點，跌54點，低水56點，合約成交302張。



12月國指期貨在夜期時段開市報9146點，跌7點，低水19點，最新報9134點，跌19點，低水31點，合約成交271張。

《經濟通通訊社27日專訊》