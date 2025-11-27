  • 會員
期貨新聞

27/11/2025 19:36

《再戰明天》日本公布失業率等數據，美團公布業績

　　日本公布失業率等數據，及美團公布業績，料為周五（28日）市場焦點。

*歐洲央行銀監會委員發表講話，德國公布CPI*

　　周五美國只有半日市。各國重要經濟活動方面，周五本港時間5:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表講話。

　　數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布10月失業率，料由2.6%降至2.5%。7:50am，日本公布10月工業生產，年率料由3.8%逆轉至下滑0.5%，月率料由2.6%逆轉至下滑0.6%；10月零售銷售月率料由持平升上0.8%，年率升幅料由0.2%擴大至0.8%。1:00pm，日本公布10月新屋動工，年率跌幅料由7.3%收窄至4.9%。3:00pm，德國公布10月進口物價，年率跌幅料由1%擴大至1.6%，月率料維持不變；10月零售銷售月率料由持平升上0.2%。4:30pm，香港公布10月貨幣供應M1；10月貨幣供應M2；10月貨幣供應M3。9:00pm，德國公布11月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:美團-W(03690)等。
《經濟通通訊社27日專訊》

