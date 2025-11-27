《日入而息》李家超宣布斥3億成立宏福苑援助基金，安永料港今年新股集資重奪全球首位

李家超稱政府投入3億元設援助基金，向每戶災民派一萬元補助金，提供1800個單位安置；李家超稱政府已即時安排巡查所有正在大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全；港澳辦副主任農融率領工作小組到港，徐啟方亦抵港協助救災工作；廉政公署表示成立專案小組就大維修工程可能涉及貪污展開全面調查

宏福苑由中國太平保險（香港）承保，大廈屋殼及公共地方受保額達20億；中國太平香港表示公司正在整理文件及處理該屋苑事宜；保監局成立專責小組，協調保險界處理查詢和理賠

李嘉誠基金會撥款3000萬元設立緊急援助基金，額外承諾5000萬後續支援；嘉華捐出一千萬為受火災影響家庭提供經濟援助，李兆基基金捐款三千萬元；信和集團及黃廷方慈善基金捐2000萬支援賑災，免費提供160間酒店房；騰訊公益慈善基金會表示捐款1000萬元用於緊急救援大埔宏福苑火災工作；馬雲公益基金會表示捐贈3000萬元向受災家庭提供經濟援助；香港小米基金會表示捐贈1000萬港元緊急馳援大埔火災救援；比亞迪捐1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援；聯想香港表示捐款1000萬元用於受災居民緊急救援及後續善後工作；京東表示於香港1號倉及廣東自營倉調配救援應急物資至各庇護中心

金管局及銀公籲銀行協助受影響人士，包括提取流動資金及延遲還款寬限等；滙豐啟動緊急支援措施，幫助大埔宏福苑受災客戶；恒生指延長大埔分行服務時間，簡化提款流程及處理補發申請；港交所稱香港交易所慈善基金向政府援助基金捐款1000萬元

八家中資企業據報擬遭美國防部列涉軍黑名單，包括阿里、百度、比亞迪、藥明康德、華虹半導體及速騰聚創

安永料全年香港IPO集資額2800億元，按年升逾2倍，A+H佔約六成；安永料明年港IPO集資額穩增至3200億元，100億元以下集資額項目佔多

瑞銀料明年美國經濟有望增長1.7%，亞太區經濟增速達5%左右；瑞銀建議加倉股票，預期到明年底全球股票有約15%上行空間；胡一帆料美國下月繼續減息，明年首季再減息一次

阿里巴巴(09988)集團業務與美國軍事採購無關，被列入第1260H條清單提議毫無依據；阿里雲在港推「100萬Token計劃」，新註冊企業與開發者3個月內免費用旗下AI系列模型；阿里巴巴發布夸克AI眼鏡，內置千問助手；阿里、字節等據報在外國訓練新AI模型，以便使用英偉達芯

外交部回應高市「不再提及」表態：絕不接受日方搪塞掩蓋錯誤言論

王文濤與德國經濟部長視頻會談，籲安世盡快就內部糾紛找到解決方案；王文濤與歐盟官員商安世半導體問題，促荷蘭盡快提出建設性解決方案