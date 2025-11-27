《日入而息》李家超宣布斥3億成立宏福苑援助基金，安永料港今年新股集資重奪全球首位

|李家超稱政府投入3億元設援助基金，向每戶災民派一萬元補助金，提供1800個單位安置；李家超稱政府已即時安排巡查所有正在大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全；港澳辦副主任農融率領工作小組到港，徐啟方亦抵港協助救災工作；廉政公署表示成立專案小組就大維修工程可能涉及貪污展開全面調查
|宏福苑由中國太平保險（香港）承保，大廈屋殼及公共地方受保額達20億；中國太平香港表示公司正在整理文件及處理該屋苑事宜；保監局成立專責小組，協調保險界處理查詢和理賠
|李嘉誠基金會撥款3000萬元設立緊急援助基金，額外承諾5000萬後續支援；嘉華捐出一千萬為受火災影響家庭提供經濟援助，李兆基基金捐款三千萬元；信和集團及黃廷方慈善基金捐2000萬支援賑災，免費提供160間酒店房；騰訊公益慈善基金會表示捐款1000萬元用於緊急救援大埔宏福苑火災工作；馬雲公益基金會表示捐贈3000萬元向受災家庭提供經濟援助；香港小米基金會表示捐贈1000萬港元緊急馳援大埔火災救援；比亞迪捐1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援；聯想香港表示捐款1000萬元用於受災居民緊急救援及後續善後工作；京東表示於香港1號倉及廣東自營倉調配救援應急物資至各庇護中心
|金管局及銀公籲銀行協助受影響人士，包括提取流動資金及延遲還款寬限等；滙豐啟動緊急支援措施，幫助大埔宏福苑受災客戶；恒生指延長大埔分行服務時間，簡化提款流程及處理補發申請；港交所稱香港交易所慈善基金向政府援助基金捐款1000萬元
|八家中資企業據報擬遭美國防部列涉軍黑名單，包括阿里、百度、比亞迪、藥明康德、華虹半導體及速騰聚創
|安永料全年香港IPO集資額2800億元，按年升逾2倍，A+H佔約六成；安永料明年港IPO集資額穩增至3200億元，100億元以下集資額項目佔多
|瑞銀料明年美國經濟有望增長1.7%，亞太區經濟增速達5%左右；瑞銀建議加倉股票，預期到明年底全球股票有約15%上行空間；胡一帆料美國下月繼續減息，明年首季再減息一次
|阿里巴巴(09988)集團業務與美國軍事採購無關，被列入第1260H條清單提議毫無依據；阿里雲在港推「100萬Token計劃」，新註冊企業與開發者3個月內免費用旗下AI系列模型；阿里巴巴發布夸克AI眼鏡，內置千問助手；阿里、字節等據報在外國訓練新AI模型，以便使用英偉達芯
|外交部回應高市「不再提及」表態：絕不接受日方搪塞掩蓋錯誤言論
|王文濤與德國經濟部長視頻會談，籲安世盡快就內部糾紛找到解決方案；王文濤與歐盟官員商安世半導體問題，促荷蘭盡快提出建設性解決方案
|特朗普據報敦促日本首相避免中日爭端升級
|恒指衝擊兩萬六難企穩，全日升17點收報25945，內房領跌潮玩股落鑊
|10月工業企業利潤下滑，滬指縮量收升0.29%，深成指跌0.25%
|歐元最新報1.1579/80，日圓最新報156.34/35
|醫渡科技(02158)中期虧損收窄至1460.2萬人幣，不派息
|大家樂(00341)中期純利跌67.6%至4673萬元，息10仙
|大快活集團(00052)中期純利跌14.9%至1321.5萬元，派息5仙
|萬華媒體(00426)中期虧損擴大至1244.9萬元，不派息
|進昇集團控股(01581)中期純利跌75.3%至301.3萬元，不派息
|三和建築集團(03822)中期純利升13.65倍至4741.1萬元，息12仙
|亞倫國際(00684)中期虧損收窄至1849.2萬元，不派息
|金石資本集團(01160)中期虧損收窄至281.4萬元，不派息
|金寶通(00320)中期純利跌86.3%至394.6萬元，不派息
|EPS創健科技(03860)中期盈轉虧407.3萬元，不派息
|衍生集團(06893)中期虧損收窄至960.7萬元，不派息
|興利集團(00114)中期純利升62.7%至4423.6萬元，息3仙
|廸生創建(00113)中期純利升14%至1.5億元，派息10仙
|天德地產(00266)中期虧損收窄至7542.8萬元，息0.05元
|凱聯國際酒店(00105)中期虧損收窄至1.5億元，派息削至14仙
|金源發展國際實業(00677)中期虧損擴大至2474萬元，派息維持1.1仙
|中國華星(00485)中期虧損收窄至79.6萬元，不派息
|DYNAM(06889)中期純利升40.3%至30.7億日圓，維持派息2.5日圓
|維珍妮(02199)中期純利升1.14倍至1.4億元，派息增至5.7仙
|大昌集團(00088)中期純利跌29.5%至2580萬元，派息12仙
|量化派(2685)收高89%，先高後低每手帳面盈利縮近半至4350元
|嘉利國際(01050)中日關係緊張對業務沒構成大影響，將續調節派息比例配合產能擴張
|石四藥(02005)維生素A棕櫚酸酯已獲國家藥監局批准登記為上市製劑原料藥
|鴻騰(06088)資訊系統本月曾遭入侵，營運已全面恢復無礙財務表現
|宜明昂科(01541)獲藥監局批准治療難治性濾泡性淋巴瘤的III期臨床研究方案
|麗新國際(00191)及麗新發展(00488)今早開市前停牌，待刊發內幕消息公布
|中國同輻(01763)與中核資本簽署戰略合作協議
|量化派(02685)首掛較招股價高逾倍，上限定價每手仍賺8100元
|信置合作發展油塘柏景峰原定明日次輪銷售順延
|新世界(00017)佐敦新盤瑧爾明日銷售將會順延
|中國安儲能源(02399)與Guo Heng進一步投資及參與能源相關項目
|興證國際(06058)附屬出售債券，代價約1.6億元
|海螺材料科技(02560)建議撤銷公司監事會及對公司章程修訂
|中國智能科技(00464)完成一般授權發行新股份
|旺山旺水(02630)建議實施H股全流通
|南京三寶科技(01708)建議徵求罷免沙敏非執行董事職位
|中國織材(03778)附屬公司採購12套村田噴氣渦流紡紗機，總代價474萬美元
|中國水務集團(00855)獲亞洲開發銀行1億美元長期融資
|卓越教育(03978)受託人計劃於公開市場上購買合共37.2萬股份
|新晨動力(01148)綿陽新晨與四川鴻鵬航空航天裝備訂立戰略合作協議
|滙控(00005)尋求高等法院指示以召開旨在審議及批准計劃的恒生銀行法院會議，計劃文件將於下月17日或之前寄發
|發改委表示推動基礎設施REITs擴圍至城市更新、酒店、體育場館、商業辦公等；發改委與業界等開會，研究制定價格無序競爭成本認定標準；培育戶外運動龍頭企業，完善產品和服務標準；人形機器人領域注意防範重複度高產品「扎堆」上市等風險；今年供暖季資源供應充足，目前全國統調電廠存煤可用35天；鼓勵多種新型儲能和氫能技術路線有序發展
|宗馥莉正式卸任娃哈哈董事長、總經理，31歲許思敏接任
|陝西表示支持優質上市公司以「A+H」在港交所二次上市
|上海港年度集裝箱吞吐量破5000萬標準箱，較去年提前26天
|市監總局開展手機行業反不正當競爭合規指導
|第四屆鏈博會明年6月在京舉辦，超300間企業簽約參展
|貿促會表示9月份全球經貿摩擦指數繼續處於高位
|官方回應「3C認證全面失效」：已獲認證充電寶不受新標準影響
|小米、OPPO、vivo等多間手機廠商據報取消Air機型
|內地10月工業企業利潤急轉降5.5%，創五個月最大跌幅
|人行3564億逆回購利率持平，淨投放564億
|中央網信辦表示強化對財經類「自媒體」和MCN機構帳號管理
|商務部稱全鏈條擴大汽車消費，發改委將加強建設停車位、充電樁等；搞好國際化消費環境建設試點，感受「購在中國」魅力
|工信部表示加強養老服務機器人等研發，加力擴圍優質老年用品推廣目錄；從產品和場景創新，推動AI技術加快落地消費品領域；推動供需適配能最大程度激發消費潛力，促進經濟循環暢通；支持開發國潮服飾等兼具文化與時尚的產品
|深圳金融監管局表示個人消費貸額度上限提高、期限延長
|深交所組織上市公司赴澳洲路演，宣介中國投資機遇
|機構表示若不計蘋果，內地雙十一智能手機銷售總體下降5%
|上海樂高樂園開園近五個月，累計接待遊客破百萬人次
|彭博表示萬科嘗試獲取短期貸款，但至少被兩家中資銀行回絕
|鉑、鈀期貨上市首日分別成交292億元、130億元
|商務部表示願與美方保持密切溝通，做好經貿磋商成果的落實
|強一股份科創板IPO註冊申請獲中證監同意，為國產探針卡龍頭企業
|AI算力服務商無問芯穹完成5億元融資，珠海國資入局
|台股收升0.53%，報27554.53點
|新西蘭央行降息開始對消費者奏效
|方舟減持特斯拉，買進Coinbase和迪爾股票
|日本央行官員野口旭發表謹慎演說，避免助長12月升息預期
|日本據悉擬發行逾11.5萬億日圓新債，為高市刺激經濟集資
|機構預測蘋果五年內將穩坐全球智能手機市場佔有率第一
|英國考慮擴大短期國庫券市場，以滿足穩定幣發行方等潛在新需求
|韓國央行連續四次會議維持利率不變
|美國部分對華301關稅調查豁免期進一步延至明年11月10日
|谷歌不願做「沉睡巨人」，在全球AI競賽中殺出重圍
|麥肯錫削減約200個技術崗位，公司已用AI取替部分人力
|字節跳動再傳出售沐瞳科技，據報正與沙特遊戲巨頭接觸
|美國對TCL、海信、惠科等啟「337調查」，涉液晶顯示器侵權
|貿促會表示應美商會邀請，中國企業家代表團下月初訪美
|海關總署表示即日起允許俄羅斯麥麩進口中國；即日起允許西班牙養殖水產品進口；允許符合要求的英國寵物食品進口
|361度捐贈1500萬元現金及裝備全力支援火災救援與災後重建工作
|中國社會福利基金會宣布啟動緊急籌款，支援災後救助
|中總捐款100萬元支援大埔宏福苑火災受影響人士
|京東表示於香港1號倉及廣東自營倉調配救援應急物資至各庇護中心
|信和集團及黃廷方慈善基金捐2000萬支援賑災，免費提供160間酒店房
|入境處表示受宏福苑火警影響市民如需補領香港身份證，無需預約
|公益金撥5000萬成立基金支援受影響家庭，百萬行善款全數撥入援助基金
|周大福集團表示捐出2000萬為受火災影響居民提供緊急援助
|嘉華捐出一千萬為受火災影響家庭提供經濟援助，李兆基基金捐款三千萬元
|因應香港大埔宏福苑火警，財政司司長陳茂波縮短意大利訪問提前返港
|大埔宏福苑五級火警增至55人死亡
|字節跳動表示捐贈1000萬元用於受災人群緊急救援與過渡安置
|安踏體育捐贈3000萬元現金及物資，全力支援大埔火災救援
|宏福苑曾涉3.3億「天價大維修」風波，民建聯稱從未參與大維修招標，保留追究法律責任權利
|宏福苑由中國太平保險（香港）承保，大廈屋殼及公共地方受保額達20億；中國太平香港表示公司正在整理文件及處理該屋苑事宜
|小鵬汽車表示將捐贈500萬元全力支持火災受災家庭渡過難關
|廉政公署表示成立專案小組就大維修工程可能涉及貪污展開全面調查
|房協表示調動轄下暫租住屋項目供受到宏福苑火災影響的居民暫住
|攜程旗下Trip.com捐出1000萬支援大埔宏福苑火災的緊急救援工作
|星展香港捐出1000萬予香港紅十字會支援大埔火災救援工作
|李嘉誠基金會撥款3000萬元設立緊急援助基金，額外承諾5000萬後續支援
|李家超稱政府已即時安排巡查所有正在大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全
|比亞迪捐1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援
|聯想香港表示捐款1000萬元用於受災居民緊急救援及後續善後工作
|莎莎美麗人生慈善基金捐贈100萬元，期望能為受災家庭提供支援
|螞蟻集團表示首批捐贈1000萬港元，用於受災居民緊急救援等工作
|運輸署表示大埔五級火警特別交通及運輸安排
|香港小米基金會表示捐贈1000萬港元緊急馳援大埔火災救援
|香港律師會表示對火災深表哀痛，並向受影響的家庭以最深切的慰問
|馬雲公益基金會表示捐贈3000萬元向受災家庭提供經濟援助
|騰訊公益慈善基金會表示捐款1000萬元用於緊急救援大埔宏福苑火災工作
|保監局成立專責小組，協調保險界處理查詢和理賠
|優品360(02360)準備500萬元捐款，已捐出1000份物資包
|小紅書捐贈500萬元予受災居民救援及安置等工作
|恒安國際(01044)捐贈總值600萬元善款及物資，用於支援受災居民緊急救助等
|港澳辦副主任農融率領工作小組到港，徐啟方亦抵港協助救災工作
|特步集團表示捐贈2000萬元現金及裝備，密切關注災情進展
|金管局及銀公籲銀行協助受影響人士，包括提取流動資金及延遲還款寬限等
|順豐捐贈2000萬元，緊急馳援大埔火災救援
|政府宣布今日至月底共8場選舉論壇暫停舉行
|內地官宣中金香港總經理童軍虎受賄被查，涉及本港仲裁官司
|巴拿馬證實有中國企業欲參與新港口建設，將對入標者一視同仁
|滴滴日均訂單突破5000萬單，三季度淨利潤15億人民幣
|佛山地產商順聯集團放售興民商場，市場估值為5億元
|施永青基金連環入市，斥4746萬買入擎天半島及奧運柏景灣共3個單位
