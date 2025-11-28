恒指期貨現貨月份未平倉合約總數117279張，減5406張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為117279張，較前減5406張；若計入其他月份的未平倉合約，總數129237張，減6652張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/11(四)
|117279
|-5406
|129237
|-6652
|26/11(三)
|37163
|-38599
|173052
|-12571
|25/11(二)
|75762
|-33532
|185623
|11716
|24/11(一)
|109294
|-33635
|173907
|3909
|21/11(五)
|142929
|-996
|169998
|2213
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/11(四)
|47611
|-4806
|54306
|-6056
|26/11(三)
|11104
|-9505
|71466
|977
|25/11(二)
|20609
|-5775
|70489
|9157
|24/11(一)
|26384
|-19557
|61332
|2
|21/11(五)
|45941
|-2159
|61330
|-1486
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
