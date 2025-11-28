  • 會員
期貨新聞

28/11/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數117279張，減5406張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為117279張，較前減5406張；若計入其他月份的未平倉合約，總數129237張，減6652張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/11(四)117279-5406129237-6652
26/11(三)37163-38599173052-12571
25/11(二)75762-3353218562311716
24/11(一)109294-336351739073909
21/11(五)142929-9961699982213

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/11(四)47611-480654306-6056
26/11(三)11104-950571466977
25/11(二)20609-5775704899157
24/11(一)26384-19557613322
21/11(五)45941-215961330-1486

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

