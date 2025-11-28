恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數201155張減3742張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為201155張，較前減3742張；若計入其他月份的未平倉合約，總數226828張，減3753張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/11(四)
|201155
|-3742
|226828
|-3753
|26/11(三)
|63413
|-60067
|293994
|-21318
|25/11(二)
|123480
|-52161
|315312
|20134
|24/11(一)
|175641
|-47167
|295178
|-18963
|21/11(五)
|222808
|20419
|314141
|29954
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/11(四)
|100072
|-497
|122093
|-507
|26/11(三)
|10815
|-17972
|133415
|5912
|25/11(二)
|28787
|-28105
|127503
|-3682
|24/11(一)
|56892
|-20113
|131185
|-14954
|21/11(五)
|77005
|1956
|146139
|5132
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽