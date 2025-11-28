《外圍焦點》歐洲央行銀監會委員發表講話，德國公布CPI

昨日是美國感恩節，美股休市一天。港股方面，恒生指數收市報25858，跌87點或0.3%，成交1462億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今日5:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表講話。數據方面，今晚9:00pm，德國公布11月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%。

《經濟通通訊社28日專訊》