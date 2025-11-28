恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216202張，增逾萬張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216202張，較前增10034張；若計入其他月份的未平倉合約，總數220341張，增10153張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/11(四)
|216202
|10034
|220341
|10153
|26/11(三)
|51592
|-43373
|261780
|-3739
|25/11(二)
|94965
|-81385
|265519
|-18652
|24/11(一)
|176350
|-36554
|284171
|20418
|21/11(五)
|212904
|5166
|263753
|10456
|27/11(四)
|126489
|5745
|129606
|5773
|26/11(三)
|10029
|-28109
|133862
|-704
|25/11(二)
|38138
|-57709
|134566
|-11289
|24/11(一)
|95847
|-13006
|145855
|13948
|21/11(五)
|108853
|-3212
|131907
|-2695
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
