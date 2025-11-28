期指高開32點報25975，國指期貨升13點報9166

期指高開32點報25975，國指期貨高開13點報9166，科指期貨高開21點報5630。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/11/2025 09:15
