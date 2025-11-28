  • 會員
期貨新聞

28/11/2025 16:31

即月期指最後交易價25895跌48點，高水36點

　　即月期指最後交易價25895，跌48點，高水36點，暫成交56415張。即月國指期貨最後交易價9133，跌20點，高水3點，暫成交44682張。另外，即月科指期貨最後交易價5625，升16點，高水26點，暫成交56803張。
《經濟通通訊社28日專訊》

