即月期指最後交易價25895跌48點，高水36點

即月期指最後交易價25895，跌48點，高水36點，暫成交56415張。即月國指期貨最後交易價9133，跌20點，高水3點，暫成交44682張。另外，即月科指期貨最後交易價5625，升16點，高水26點，暫成交56803張。

《經濟通通訊社28日專訊》