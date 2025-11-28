【夜期時段】即月期指最新報25891點，跌4點，高水32點

即月期指在夜期時段開市報25885點，跌10點，高水26點，最新報25891點，跌4點，高水32點，合約成交270張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9128點，跌5點，低水2點，最新報9127點，跌6點，低水3點，合約成交464張。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/11/2025 17:20
