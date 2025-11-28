  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

28/11/2025 19:05

《再戰明天》日本央行總裁發表講話，美國公布製造業PMI

　　日本央行總裁發表講話，及美國公布製造業PMI，料為下周一（1日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，下周一本港時間9:05am，日本央行總裁植田和男發表講話並舉行新聞發布會。

*澳洲、德國及英國公布製造業PMI，本港公布零售銷售*

　　數據方面，下周日（30日）9:30am（本港時間．下同），中國公布11月製造業採購經理人指數，料由49升至49.3；11月非製造業採購經理人指數料由50.1降至50；11月綜合採購經理人指數。下周一6:00am，澳洲公布11月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布10月零售銷售。4:55pm，德國公布11月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布11月ISM製造業指數，料由48.7升至49。

　　在本港，明日公布業績的公司有:綠科科技國際(00195)等。

　　下周日（30日）公布業績的公司有:沿海家園(01124)等。

　　下周五（5日）公布業績的公司有:中國來騎哦(08039)、環球友飲智能(08496)等。

　　此外，下周日手回集團(02621)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社28日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

下一篇新聞︰28/11/2025 19:00  《日入而息》大埔宏福苑五級大火致逾120人遇難；港府本財政年度首七個月錄得568億元赤字

其他
More

28/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５８９１點，跌４點，高水３２點

28/11/2025 16:45  《外圍焦點》歐洲央行銀監會委員發表講話，德國公布ＣＰＩ

28/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５８９５跌４８點，高水３６點

28/11/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８３５﹒０，升７點

28/11/2025 09:15  期指高開３２點報２５９７５，國指期貨升１３點報９１６６

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區