期貨新聞

28/11/2025 19:00

《日入而息》大埔宏福苑五級大火致逾120人遇難；港府本財政年度首七個月錄得568億元赤字

大埔宏福苑五級大火致逾120人遇難，多國領袖向死者致哀；宏福苑五級火死亡人數暫增至128人，不排除數目繼續增加
機構表示中國11月官方製造業PMI料微升至49.2，連續八個月收縮
宏福苑維修由太平保險香港承保，太平保險表示堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」
中國境內公募基金規模達36.96萬億，年內第七次創新高
泰國南部宋卡府連日水災至少55人死亡
美國流動性充裕，美股難現熊市
香港10月新申請住宅按揭宗數按月減少0.7%至8255宗
「馬美對等貿易協議」或限制中馬合作，中方嚴正關切
因檢測到農藥，中國暫停部分巴西大豆輸入，涉五家出口商
中原CCL按周升0.68%連升3周共2.22%，樓價已成功擺脫近兩年低位

《即日市況》
恒指收跌87點報25858斷四連升，美股重估震盪恒指本月累跌47點
　
《深滬股市》　
滬綜指縮量收升0.34%，本月挫1.67%六個月連升斷纜
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1564/70，日圓最新報156.33/36
 
《公司業績》　
中國水務(00855)半年盈利減24%收入降13%，派息維持13仙
金輝集團(00137)海外上市附屬第三季綜合溢利急減99%，收入跌11%
醫思健康(02138)半年盈轉虧830萬元收入減6%，停派中期息
中滙集團(00382)全年盈利跌28%收入增8%，派息7.4仙
藍河控股(00498)中期虧損收窄至1993.3萬元，不派息
杜甫酒業集團(00986)中期純利跌23.8%至835.6萬元，不派息
中國國家文化產業(00745)中期虧轉盈1537.4萬元，不派息
香港通訊國際控股(00248)中期虧損擴大至924.4萬元，不派息
集海資源(02489)首三季純利升3%至8812.7萬人幣
均安控股(01559)中期虧損收窄至645.7萬元，不派息
皇冠環球集團(00727)中期虧損擴大至3375.1萬元，不派息
乙德投資控股(06182)中期純利跌29.2%至210.1萬元，不派息
互太紡織(01382)中期純利跌25.8%至7932.2萬元，息5仙
承輝國際(01094)中期盈轉虧3293.6萬元，不派息
雄岸科技(01647)中期虧損收窄至127萬坡元，不派息
元力控股(01933)中期虧損擴大至7131.3萬人幣，不派息
宇華教育(06169)全年純利升1.44倍至9億人幣，不派息
包浩斯國際(00483)中期虧損擴大至670.9萬元，不派息
中國燃氣(00384)中期純利跌24.2%至13.3億元，維持派息15仙
美團(03690)第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，遜預期
本間高爾夫(06858)中期虧損擴大至24億日圓，不派息
 
《公司資訊》　
中滙集團(00382)對北都大學城發展持正面態度，旗下廣州華商學校9月起接受DSE考生報讀
波司登(03998)續鞏固市場份額，但不會「為拓展而拓展」
大山教育(09986)中途停牌，停牌前報1.88元跌逾15%
和嘉控股(00704)擬與貸款人尋求和解以獲撤銷清盤呈請
弘毅文化(00419)可換債獲趙令歡兌換4%股份，公眾持股被攤薄至57%
石四藥(02005)膀胱過度活動症新藥獲內地藥監局批准生產註冊
騰訊(00700)持股五成AI社交平台Soul申在港上市，首八月虧損收窄至3610.8萬元人民幣；今斥約6.4億元回購103.9萬股
海偉股份(09609)成交淡，超購5400倍仍較招股價低17%每手蝕486元；海偉股份首掛全日低走，收低23%報11元，每手蝕656元
新地(00016)天璽．天2期12月2日起招標20伙單位，全屬兩房間隔
益兆集團及俊和合作發展長沙灣幸薈明日首輪銷售將會順延
巨星傳奇(06683)公司配售及認購事項已於昨日完成
據報滙豐主席人選12月初見董事會，包括前英國財相奧斯本
百度(09888)據報進行大規模裁員，預計裁員將持續到今年底
阿里(09988)夸克AI眼鏡開售4小時，登頂多平台智能眼鏡熱銷榜
雷軍稱未來5年，人形機器人將大面積在小米工廠上崗
 
 
 
蒙古能源(00276)於胡碩圖煤礦的新海關監管堆場建造抑塵牆
卓越教育(03978)受託人斥約122萬元購25.2萬股股份
標普降萬科(02202)長期評級下調至「CCC-」，評級展望調至「列入負面觀察名單」
港鐵(00066)小蠔灣車廠附近訊號設備運作不暢順，東涌線及機場快線部分路段需慢駛
數碼通電訊(00315)委任新地非地產業務組合財務總裁黃康傑為非執董
灣區發展(00737)10月廣深高速公路月總路費收入按年跌0.5%
麗新國際(00191)延長兩項麗新製衣財務資助框架協議三年
方正控股(00418)北大方正清償740萬元人幣委託貸款，相關減值撥備將予以轉回
元亨燃氣(00332)核數師無法就2025年度報告表示意見
淮北綠金股份(02450)與深圳市鳳凰股份合作公司訂立戰略合作協議
白雲山(00874)附屬出售第五次新增基礎資產，涉資4.4億人幣
信達生物(01801)信美悅的新藥上市申請已獲中國國家藥品監督管理局批准
寶龍地產(01238)延長同意費用截止日期至2025年12月19日
明發集團(00846)其餘2間中國附屬公司已向地方負責監管機構提呈其董事變更申請
派格生物醫藥(02565)就申請建議實行H股全流通向中國證監會備案
越南製造加工出口(00422)附屬公司轉讓兩塊地皮予Ho Nai，總代價3850億越南盾
 
《中國要聞》　
機構表示中國11月官方製造業PMI料微升至49.2，連續八個月收縮
國內航線燃油附加費12月5日按航程上調至20元、40元
淘寶閃購將全面取消超時扣款，年底前覆蓋全國
深圳表示推進龍崗區開展全國數字家庭首批試點地區建設
生態環境部表示鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業碳排放權交易配額，需年內完成首次清繳
北京電動車新規表示強制佩戴頭盔，快遞外賣使用專用號牌
福建十五五規劃建議：加快省屬國企戰略性重組和專業化整合
海關總署趙增連晤越南農業與環境部長，推動兩國農食貿易
人行3013億逆回購利率持平，全周收水1642億
上海前10個月接待遊客近730萬人次，已超2024年全年
四川將婚假由5日延長至20日，生育假最高延長至120日
王毅下周赴俄出席戰略安全磋商，加強戰略安全利益等溝通協調
武漢擬於下月12日拍賣20宗地塊，總起拍價逾83億
標普降萬科評級，未來6個月發生困境重組的風險加劇
福建十五五規劃建議：適度超前構建對台通道樞紐，打造廈金、福馬「同城生活圈」
華為Mate 80系列正式開售，二手溢價高達5000元超越iPhone17；華為首款AI陪聊機器人「智能憨憨」開售首日售罄
「國產GPU第一股」摩爾線程超300萬元新股遭棄，中信證券接手
沐曦股份下周五開始申購，將成A場「國產GPU第二股」
茅台新任董事長陳華：酒企進入「存量競爭」時代，茅台機遇大於挑戰
政治局會議表示審議中央巡視綜合報告，要動真碰硬抓好巡視整改
荷蘭安世發公開信，促中國子公司幫助恢復供應鏈
摩爾線程發布MUSA擴展庫，持續增強AI模型訓練與推理支持
中國境內公募基金規模達36.96萬億，年內第七次創新高
外匯局表示10月國際收支貨物和服務貿易順差792億美元；上半年對外證券投資資產近1.7萬億美元；10月外匯市場總計成交3.1萬億美元
市監總局細化銀行收費指南，新增不得虛構銀團貸款收費等
首10月國有企業利潤下降3%跌幅擴大，營收增0.9%
工信部與動力和儲能電池企業座談，加快出台政策治理非理性競爭
立方數科連續三年財務造假被罰款1000萬，將強制退市
貴州茅台表示8月以來動銷回升，茅台1935動銷增長顯著
 
《寶島快訊》　
台股收升0.26%，台積電嘉義廠明年起投入量產
 
《國際要聞》　
泰國南部宋卡府連日水災至少55人死亡
 
《外圍經濟》　
日本10月失業率持平於2.6%，略高於預期
美國流動性充裕，美股難現熊市
芝商所數據中心故障，暫停期貨交易
韓國商會文化觀光產業委員會呼籲延長中國遊客免簽政策
高盛表示裁員潮持續蔓延，美國就業市場疲軟跡象加劇
DeepSeek發布可自驗證數學模型，在數學奧林匹克競賽達金牌水準
豐田10月全球產量和銷量均創新高，美國市場大增26.4%
 
《大國博弈》　
特朗普感恩節講話：美方將很快採取地面行動，打擊委內瑞拉「毒品走私」；將永久叫停來自第三世界國家的移民
加拿大總理表示與美國的貿易關係已從優勢變成劣勢
因檢測到農藥，中國暫停部分巴西大豆輸入，涉五家出口商
「馬美對等貿易協議」或限制中馬合作，中方嚴正關切
 
《宏福苑大火》　
大埔宏福苑五級大火致逾120人遇難，多國領袖向死者致哀；宏福苑五級火死亡人數暫增至128人，不排除數目繼續增加
宏福苑維修由太平保險香港承保，太平保險表示堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」
消息指廉署拘捕工程顧問公司兩董事，並押返九龍灣辦公室搜證
EQT集團亞洲主席莊佳誠以家族辦公室名義捐贈1000萬元，聚焦教育及經濟援助
Lalamove捐贈600萬元，另提供免費運送服務
Sun Life永明表示發放5000元緊急援助津貼予每位受影響客戶
中國利郎(01234)向受災市民提供價值500萬元物資及現金
中國宏橋(01378)捐贈3000萬元，緊急支援香港大埔火災救援工作
九龍倉集團表示出3000萬為受災人士提供經濟援助
交銀香港表示延長大埔分行營業時間，設立應急服務站及服務專線
信銀國際表示受影響客戶自動獲得6個月按揭及個人貸款暫免還款
優必選(09880)捐贈150萬元，包括小型人形陪伴機器人
南旋集團表示捐贈總值300萬元之援助款項及禦寒物資
友邦香港表示透過旗下慈善基金捐出2000萬元，完成處理所有宏福苑火災相關索償申請
周思傑稱業界關注金屬棚架儲存和運輸等問題
大家樂聯同鄰舍輔導會啟動「大家開飯」計劃，提供價值200萬元食物援助予大埔宏福苑居民
安永中國表示捐款100萬元展開支援香港大埔火災及持續救援行動
工銀亞洲表示延長大埔分行今日營業時間至晚上10時
德勤中國捐款100萬元用於受災人士即時生活救助等支持
恒生表示大埔兩間分行已增加人手，有關分行同時於周六及周日延長服務時間
恒隆表示撥款1100萬成立賑災基金，提供共20個康蘭居單位作過渡性居所
新地捐出2000萬元作緊急支援，旗下「帝」系酒店免費提供160個房間予災民暫住
極兔速遞(01519)捐款1000萬元支持安置及災後復原等工作
比優集團(09893)捐款200萬元予政府援助基金
波司登(03998)捐3000萬現金及物資支援大埔災後安置等
渣打香港表示捐出1000萬支持救助和災後復元，推出特別措施支援大埔五級火警受災客戶
港鐵(00066)捐出1000萬元，為每名受火災影響居民發放2000元增值額八達通卡
火幣HTX與波場TRON向香港捐贈1000萬用於大埔火災一線救援
瑞幸咖啡表示為救災工作捐贈1000萬人幣，將用於受災民眾緊急救援等
百勝中國(09987)向中國青少年發展基金會捐300萬人幣，馳援大埔火災救援
總商會捐款100萬元以支援火警受影響居民
美高梅中國(02282)與藝人謝霆鋒旗下鋒味控股聯合捐款500萬元
農夫山泉(09633)捐贈1500萬元現金及物資
鄧炳強稱宏福苑棚網經化驗達阻燃要求，最初起火位置為宏昌閣外面圍網
銀行地產保險業及社會名人捐款援助，為受災人士財務紓困
飛達帽業(01100)聯同副主席顏寶鈴共捐贈200萬元現金至受影響家庭及消防處福利基金
香格里拉集團表示捐出1000萬元緊急支援受影響家庭
香港律師會設立大埔火災緊急免費法律諮詢熱線
騰訊公益慈善基金會追加捐贈2000萬元予政府援助基金
PAOban表示協助受影響客戶提取現金，定期存款提前提取將豁免手續費
ZA Bank及母公司眾安國際向大埔火災受災居民捐出500萬元支援前線救援工作
商湯(00020)捐贈300萬元專項資金用於受災居民緊急安置等
國際家居零售(01373)大埔區指定日本城分店派共2000份免費物資包
澳門政府捐助3000萬支援善後工作，岑浩輝向死傷者家屬致以沉痛哀悼
萬通保險及雲鋒金融(00376)捐贈1000萬元專項善款
鍋圈(02517)捐贈1000萬元援大埔火災救援
 
《其他消息》　
港府表示本財政年度首七個月錄得568億元赤字
金管局表示10月外匯基金總資產減少346億元；10月本港認可機構存款總額跌0.4%，港元存款跌0.9%
香港10月新申請住宅按揭宗數按月減少0.7%至8255宗
證監會表示向富途及東吳發出限制通知書以凍結涉嫌與企業失當行為有關的客戶的帳戶；進一步簡化措施，已獲認可的歐盟規管零售基金將能更高效地實施變更
芒格最後的歲月：99歲仍在大膽投資，扶持年輕鄰居打造地產帝國
中原CCL按周升0.68%連升3周共2.22%，樓價已成功擺脫近兩年低位
經絡曹德明稱預計樓市交投將逐步回穩，帶動住宅按揭數字同步上升

