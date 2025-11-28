《日入而息》大埔宏福苑五級大火致逾120人遇難；港府本財政年度首七個月錄得568億元赤字

中滙集團(00382)對北都大學城發展持正面態度，旗下廣州華商學校9月起接受DSE考生報讀

波司登(03998)續鞏固市場份額，但不會「為拓展而拓展」

大山教育(09986)中途停牌，停牌前報1.88元跌逾15%

和嘉控股(00704)擬與貸款人尋求和解以獲撤銷清盤呈請

弘毅文化(00419)可換債獲趙令歡兌換4%股份，公眾持股被攤薄至57%

石四藥(02005)膀胱過度活動症新藥獲內地藥監局批准生產註冊

騰訊(00700)持股五成AI社交平台Soul申在港上市，首八月虧損收窄至3610.8萬元人民幣；今斥約6.4億元回購103.9萬股

海偉股份(09609)成交淡，超購5400倍仍較招股價低17%每手蝕486元；海偉股份首掛全日低走，收低23%報11元，每手蝕656元

新地(00016)天璽．天2期12月2日起招標20伙單位，全屬兩房間隔

益兆集團及俊和合作發展長沙灣幸薈明日首輪銷售將會順延

巨星傳奇(06683)公司配售及認購事項已於昨日完成

據報滙豐主席人選12月初見董事會，包括前英國財相奧斯本

百度(09888)據報進行大規模裁員，預計裁員將持續到今年底

阿里(09988)夸克AI眼鏡開售4小時，登頂多平台智能眼鏡熱銷榜

雷軍稱未來5年，人形機器人將大面積在小米工廠上崗

蒙古能源(00276)於胡碩圖煤礦的新海關監管堆場建造抑塵牆

卓越教育(03978)受託人斥約122萬元購25.2萬股股份

標普降萬科(02202)長期評級下調至「CCC-」，評級展望調至「列入負面觀察名單」

港鐵(00066)小蠔灣車廠附近訊號設備運作不暢順，東涌線及機場快線部分路段需慢駛

數碼通電訊(00315)委任新地非地產業務組合財務總裁黃康傑為非執董

灣區發展(00737)10月廣深高速公路月總路費收入按年跌0.5%

麗新國際(00191)延長兩項麗新製衣財務資助框架協議三年

方正控股(00418)北大方正清償740萬元人幣委託貸款，相關減值撥備將予以轉回

元亨燃氣(00332)核數師無法就2025年度報告表示意見

淮北綠金股份(02450)與深圳市鳳凰股份合作公司訂立戰略合作協議

白雲山(00874)附屬出售第五次新增基礎資產，涉資4.4億人幣

信達生物(01801)信美悅的新藥上市申請已獲中國國家藥品監督管理局批准

寶龍地產(01238)延長同意費用截止日期至2025年12月19日

明發集團(00846)其餘2間中國附屬公司已向地方負責監管機構提呈其董事變更申請

派格生物醫藥(02565)就申請建議實行H股全流通向中國證監會備案