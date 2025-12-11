恒指期貨現貨月份未平倉合約總數125151張，減2694張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為125151張，較前減2694張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139496張，減2430張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/12(三)
|125151
|-2694
|139496
|-2430
|09/12(二)
|127845
|4833
|141926
|5079
|08/12(一)
|123012
|3546
|136847
|3938
|05/12(五)
|119466
|2340
|132909
|2402
|04/12(四)
|117126
|-6444
|130507
|-6374
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/12(三)
|46928
|-246
|54544
|-134
|09/12(二)
|47174
|2630
|54678
|2863
|08/12(一)
|44544
|-490
|51815
|-228
|05/12(五)
|45034
|1953
|52043
|1912
|04/12(四)
|43081
|-2857
|50131
|-2746
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
