11/12/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數125151張，減2694張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為125151張，較前減2694張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139496張，減2430張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/12(三)125151-2694139496-2430
09/12(二)12784548331419265079
08/12(一)12301235461368473938
05/12(五)11946623401329092402
04/12(四)117126-6444130507-6374

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/12(三)46928-24654544-134
09/12(二)471742630546782863
08/12(一)44544-49051815-228
05/12(五)450341953520431912
04/12(四)43081-285750131-2746

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

