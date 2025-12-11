  • 會員
期貨新聞

11/12/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數207622張增1529張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為207622張，較前增1529張；若計入其他月份的未平倉合約，總數242050張，增2895張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/12(三)20762215292420502895
09/12(二)20609359542391557340
08/12(一)200139-3556231815-2811
05/12(五)20369530792346264005
04/12(四)200616-3698230621-2425

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/12(三)8908735481140014219
09/12(二)85539-3880109782-3751
08/12(一)89419-6994113533-6642
05/12(五)964137171201751125
04/12(四)9569619961190502706

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

