  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

11/12/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數228490張減3631張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為228490張，較前減3631張；若計入其他月份的未平倉合約，總數240314張，減2499張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/12(三)228490-3631240314-2499
09/12(二)232121802524281311526
08/12(一)224096-4820231287-4338
05/12(五)228916-1864235625-1227
04/12(四)230780-1224236852-1326

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/12(三)129622-2988139465-1811
09/12(二)13261031961412766447
08/12(一)129414-3813134829-3647
05/12(五)133227451138476664
04/12(四)1327767013781246

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

上一篇新聞︰11/12/2025 09:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７１﹒７５跌２０點

下一篇新聞︰11/12/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７６２２張增１５２９張

其他
More

11/12/2025 16:31  即月期指最後交易價２５５７０升３４點，高水３９點

11/12/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８３４﹒２５跌５７…

11/12/2025 09:15  期指高開１３０點報２５６６６，國指期貨升２５點報８９８４

11/12/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５１５１張，減２６９４張

10/12/2025 19:22  《再戰明天》澳洲公布失業率，美國公布進出口等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區