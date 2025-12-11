恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數228490張減3631張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為228490張，較前減3631張；若計入其他月份的未平倉合約，總數240314張，減2499張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/12(三)
|228490
|-3631
|240314
|-2499
|09/12(二)
|232121
|8025
|242813
|11526
|08/12(一)
|224096
|-4820
|231287
|-4338
|05/12(五)
|228916
|-1864
|235625
|-1227
|04/12(四)
|230780
|-1224
|236852
|-1326
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/12(三)
|129622
|-2988
|139465
|-1811
|09/12(二)
|132610
|3196
|141276
|6447
|08/12(一)
|129414
|-3813
|134829
|-3647
|05/12(五)
|133227
|451
|138476
|664
|04/12(四)
|132776
|70
|137812
|46
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
