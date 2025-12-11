期指高開130點報25666，國指期貨升25點報8984

期指高開130點報25666，國指期貨高開25點報8984，科指期貨高開19點報5618。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
11/12/2025 09:15
期指高開130點報25666，國指期貨高開25點報8984，科指期貨高開19點報5618。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
上一篇新聞︰11/12/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８３４﹒２５跌５７…
下一篇新聞︰11/12/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７１﹒７５跌２０點
11/12/2025 17:35 《外圍焦點》美國公布進出口及ＰＰＩ等數據
11/12/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５５７８點，升８點，高水４７點
11/12/2025 16:31 即月期指最後交易價２５５７０升３４點，高水３９點
11/12/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２８４９０張減３６３１張
11/12/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７６２２張增１５２９張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N