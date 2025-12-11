即月期指最後交易價25570升34點，高水39點

即月期指最後交易價25570，升34點，高水39點，暫成交64798張。即月國指期貨最後交易價8945，跌14點，高水11點，暫成交55497張。另外，即月科指期貨最後交易價5547，跌52點，高水12點，暫成交75495張。

《經濟通通訊社11日專訊》