【夜期時段】即月期指最新報25578點，升8點，高水47點

即月期指在夜期時段開市報25590點，升20點，高水59點，最新報25578點，升8點，高水47點，合約成交261張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8951點，升6點，高水17點，最新報8947點，升2點，高水13點，合約成交184張。

《經濟通通訊社11日專訊》