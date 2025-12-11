  • 會員
11/12/2025 19:26

《日入而息》中經會定明年八大任務堅持內需主導，瑞銀料恒指明年或上試30000點

中央經濟工作會議部署八大任務，首要「堅持內需主導」，並要科技創新、整治內捲、擴大開放；會議要求明年著力穩定房地產市場，努力穩定新出生人口規模；會議指明年繼續適度寬鬆，靈活高效運用降準降息等多種政策工具
滙豐維持最優惠利率5厘不變；滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率至0.001厘；渣打及中銀香港維持最優惠利率不變；恒生維持最優惠利率5厘不變；本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間
余偉文稱美國今次減息符合預期，但未來減息幅度及步伐不確定
瑞銀：料明年恒指有機會上試30000點，美國減息符合市場預期；瑞銀李鎮國料今年香港新股融資規模將重奪全球首位，料明年新股集資額逾3000億
長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜進度緩慢
京東工業(07618)首掛開報13元較招股價低近8%，每手蝕220元；京東工業首掛力挽狂瀾免破發，低位回升逾一成平收報14.1元
新世界(00017)委任陳耀豪為執行董事，同時委任為新世界中國行政總裁
港交所(00388)委任房觀明為集團首席風險總監
總商會料本港今年GDP增長3.2%，明年增長放緩至2.7%
貿發局料明年本港出口增最多9%，美國關稅再不是出口商關注問題
瑞士盈豐遭證監會譴責及罰款1085萬元，因違反監管規定及內部監控缺失
政務司副司長卓永興稱大火前入住及買入的單位，才會獲得補助及安置；甯漢豪稱日後棚網需要阻燃效能檢測文件，來港後會抽樣檢測
鄭志剛創立的上合發展進軍中東及北非市場，與杜拜地產巨擘成立瓦菲動漫11
商務部表示推進進出口平衡發展，持續打造「出口中國」品牌；打造海南自貿港為引領中國對外開放重要門戶；中方已要求荷方推動安世荷蘭盡快派員來華；「十五五」將出台加快零售業創新發展的意見

《即日市況》
恒指全日跌10點收報25530，滙控盤中再創新高，阿里健康挫4%
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.7%連挫三日，房地產板塊領跌
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1700/01，日圓最新報155.82/86
　
《公司資訊》　
瑞銀李鎮國料今年香港新股融資規模將重奪全球首位，料明年新股集資額逾3000億
彭博表示中國AI企業智譜、稀宇科技即將赴港IPO
中興(00763)正與美國司法部進行溝通，通過法律等手段堅決維護自身權益
石藥(01093)旗下石藥創新已向聯交所遞H股上市申請
中廣核新能源(01811)11月發電量按年增逾28%
長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜進度緩慢
貿易通(00536)與Fusion Bank簽署合作備忘錄，推動中小企數碼融資及跨境貿易便利化
京東工業(07618)首掛開報13元較招股價低近8%，每手蝕220元；京東工業首掛力挽狂瀾免破發，低位回升逾一成平收報14.1元
日清食品(01475)旗下中港城合味道紀念館將營運至明年1月11日，預告將以嶄新形式回歸
Meta據報使用阿里千問等第三方模型訓練新模型
華為、支付寶、中移互聯網合作打造AI+5G新通話DC生態
閱文短劇：今年累計產出逾120部短劇，有「爆劇」播放量超35億
華營建築(01582)與銀行訂立貸款函件，提供金額不超過2億元貸款
中國通信服務(00552)建議回購H股一般性授權
騰訊(00700)今斥6.36億元回購105.4萬股
沛嘉醫療(09996)國家藥監局批准TaurusTrio經導管主動脈瓣系統的註冊申請
科倫博泰生物(06990)建議採納2025年股份激勵計劃
創科實業(00669)將於年底前自願終止HART業務，惟仍會在產品組合中保留HART品牌
新世界(00017)委任陳耀豪為執行董事，同時委任為新世界中國行政總裁；新世界佐敦新盤瑧爾明賣63伙，累收逾2500張入票超購逾38倍
石四藥(02005)多款藥物於中國通過一致性評價
港交所(00388)委任房觀明為集團首席風險總監
波士頓返港國泰(00293)航班有男乘客企圖開機艙門，涉事男子持內地護照
新地(00016)西沙SIERRA SEA提供727伙，主打一房及兩房單位
BOSS直聘(02076)張宇已辭任執行董事、首席財務官，委任穆陽為執行董事
保誠夥數碼港推動人工智能應用發展
鄭志剛創立的上合發展進軍中東及北非市場，與杜拜地產巨擘成立瓦菲動漫11
 
《中國要聞》　
中國外交部表示王毅明起至下周二訪問阿聯酋、沙特和約旦
喜茶全國削逾600家分店，知情人士表示今年初叫停加盟退出「內捲」
教育部表示去年留學回國人數同比增近兩成，人才回流加速
何立峰晤IMF總裁，冀進一步深化合作
中國民航局與GE航空航天舉行雙邊會見，同意提升在華發動機安全運行水平
網信辦處置抖音、懂車帝等平台多個帳號，涉惡意詆毀攻擊車企、虛假測評等
商務部凌激晤PayPal全球副總裁，歡迎創新跨境支付產品與服務
「九天」無人機陝西成功首飛，無人機技術實現新突破
人行1186億逆回購利率持平，淨回籠622億
汕頭自建房發生火災致12人死亡，廣東成立事故調查組
深圳今年土拍收官，中鐵置業7.92億投得福田「迷你宅地」，溢價高達65%
華為或考慮出售法國工廠，應對歐盟對華貿易壓力；華為發布新一代鴻蒙電腦擎雲HM740
互聯網金融協會表示首要任務是合規整改，絕不能「帶病」盲目擴張發展
沐曦股份被網上投資者放棄認購逾2萬股，金額近213萬
北京已發放首批育兒補貼，28.6萬人受惠每孩每月300元
國產首款重載電動垂直起降飛行器AR-E800首飛成功
商務部表示中歐本周已舉行貿易救濟對話，下周繼續磋商；推進進出口平衡發展，持續打造「出口中國」品牌；打造海南自貿港為引領中國對外開放重要門戶；中方已要求荷方推動安世荷蘭盡快派員來華；「十五五」將出台加快零售業創新發展的意見
北京亦莊綜合保稅區正式運作，自動駕駛結合智慧物流數秒通關
中指院料明年全國新建商品房銷售面積同比降幅收窄至6.2%
會議部署八大任務，首要「堅持內需主導」，並要科技創新、整治內捲、擴大開放
蘇寧易購再拋售家樂福中國資產，8元甩賣8家公司
 
《寶島快訊》　
台股收跌1.32%，報28024.75點
 
《外圍經濟》　
加拿大央行維持利率2.25厘不變
日本20年期國債標售的投標倍數創2020年以來最高
澳洲就業人數意外下降，澳元與澳債孳息率下跌
調查指全球91%企業領袖已經或即將轉嫁關稅成本予消費者
墨西哥將對中國等加徵關稅，華商務部冀墨方及早糾正錯誤；墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%
比特幣跌破9萬美元關口，聯儲局降息未提振加密貨幣投資者情緒
美國運通表示感恩節當周消費者零售支出較去年同期增長9%
橡樹資本創辦人馬克斯稱AI熱潮恐引發美國四大災難後果
 
《大國博弈》　
普京在莫斯科接見印尼總統，討論參與印尼核能發展
美國對委內瑞拉軍事施壓升級，扣留該國一艘運油輪
外交部再次提醒中國公民近期避免前往日本：當地接連地震
美國B-52轟炸機與日本戰機在日本海聯合演習
高市希望盡早與特朗普舉行首腦會談，展示美日團結
 
《美國議息》　
中原按揭表示減P周期完成，料明年上半年按息維持3.25厘中性偏低水平；陳永傑稱減息疊加買債，香港樓價明年將追落後料升15%
余偉文稱美國今次減息符合預期，但未來減息幅度及步伐不確定
嘉信理財表示美國減息符預期，反映對就業市場疲弱擔憂加深
安本投資表示美國減息25個基點，但暗示維持利率不變，政策利率目前處於中性區間
摩根資管料美國明年仍有減息空間，5月新任聯儲局主席就職可能使立場更加鴿派
新主席上台為儲局大肆減息鋪路，專家料購債持續至明年第三季
景順策略師趙耀庭稱預計美國股市升勢將延續，減息對中小企利好
會德豐黃光耀稱減息有望減輕供樓及企業融資成本，推動樓市向好
本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間
渣打及中銀香港維持最優惠利率不變
滙豐維持最優惠利率5厘不變；滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率至0.001厘
恒生維持最優惠利率5厘不變
特朗普抨擊聯儲局降息乏力，將面試主席人選
策略師表示聯儲局將為亞洲市場帶來「金髮女孩」式結果
美聯馬泰陽料香港封頂按揭息率仍有下調空間
駿利亨德森稱聯儲局暗示減息暫時告一段落
高力表示減息為香港樓市延續樂觀氣氛，料明年樓價升3%至5%
中銀香港表示利率點陣圖顯示官員取態明顯分歧，明年減息與否視乎未來就業情況
 
《其他消息》　
政務司副司長卓永興稱大火前入住及買入的單位，才會獲得補助及安置
龔如心慈善管理有限公司承諾提供首筆1億元捐款支持火災復元工作
甯漢豪稱日後棚網需要阻燃效能檢測文件，來港後會抽樣檢測
貿發局表示明年本港出口料增最多9%，美國關稅再不是出口商關注問題
路透表示有指中興通訊將向美國支付10億美元，以解決有關行賄指控
總商會料本港今年GDP增長3.2%，明年增長放緩至2.7%
香港中醫醫院今日投入服務，將增加首月資助全科門診名額回應殷切需要
香港大學簽署三方合作備忘錄，促進香港與加拿大創業生態發展
保泰人壽於灣仔設新總部，明年2月該廈易名為保泰人壽大廈
高盛表示人民幣被低估25%，升值幅度或超越遠期合約顯示定價
原由鄧成波家族持有的觀塘利寶時中心地舖新近2500萬沽出，舖位價值帳面蒸發80%
新加坡基金豐樹產業19.6億沽又一城四層寫字樓，料城市大學接手
鷹君羅氏家族以1.18億購大坑峻譽．渣甸山全層5伙單位
瑞士盈豐遭證監會譴責及罰款1085萬元，因違反監管規定及內部監控缺失

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰:一包薯片救宇宙?!要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」

下一篇新聞︰11/12/2025 19:26  《再戰明天》費城及克利夫蘭聯儲總裁發表講話，德國公布ＣＰＩ

