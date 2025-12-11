《日入而息》中經會定明年八大任務堅持內需主導，瑞銀料恒指明年或上試30000點

中央經濟工作會議部署八大任務，首要「堅持內需主導」，並要科技創新、整治內捲、擴大開放；會議要求明年著力穩定房地產市場，努力穩定新出生人口規模；會議指明年繼續適度寬鬆，靈活高效運用降準降息等多種政策工具

滙豐維持最優惠利率5厘不變；滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率至0.001厘；渣打及中銀香港維持最優惠利率不變；恒生維持最優惠利率5厘不變；本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間

余偉文稱美國今次減息符合預期，但未來減息幅度及步伐不確定

瑞銀：料明年恒指有機會上試30000點，美國減息符合市場預期；瑞銀李鎮國料今年香港新股融資規模將重奪全球首位，料明年新股集資額逾3000億

長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜進度緩慢

京東工業(07618)首掛開報13元較招股價低近8%，每手蝕220元；京東工業首掛力挽狂瀾免破發，低位回升逾一成平收報14.1元

新世界(00017)委任陳耀豪為執行董事，同時委任為新世界中國行政總裁

港交所(00388)委任房觀明為集團首席風險總監

總商會料本港今年GDP增長3.2%，明年增長放緩至2.7%

貿發局料明年本港出口增最多9%，美國關稅再不是出口商關注問題

瑞士盈豐遭證監會譴責及罰款1085萬元，因違反監管規定及內部監控缺失

政務司副司長卓永興稱大火前入住及買入的單位，才會獲得補助及安置；甯漢豪稱日後棚網需要阻燃效能檢測文件，來港後會抽樣檢測

鄭志剛創立的上合發展進軍中東及北非市場，與杜拜地產巨擘成立瓦菲動漫11