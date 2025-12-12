恒指期貨現貨月份未平倉合約總數124770張，減381張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為124770張，較前減381張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139644張，增148張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/12(四)
|124770
|-381
|139644
|148
|10/12(三)
|125151
|-2694
|139496
|-2430
|09/12(二)
|127845
|4833
|141926
|5079
|08/12(一)
|123012
|3546
|136847
|3938
|05/12(五)
|119466
|2340
|132909
|2402
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/12(四)
|44672
|-2256
|52647
|-1897
|10/12(三)
|46928
|-246
|54544
|-134
|09/12(二)
|47174
|2630
|54678
|2863
|08/12(一)
|44544
|-490
|51815
|-228
|05/12(五)
|45034
|1953
|52043
|1912
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
