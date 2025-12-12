  • 會員
期貨新聞

12/12/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數124770張，減381張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為124770張，較前減381張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139644張，增148張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/12(四)124770-381139644148
10/12(三)125151-2694139496-2430
09/12(二)12784548331419265079
08/12(一)12301235461368473938
05/12(五)11946623401329092402

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/12(四)44672-225652647-1897
10/12(三)46928-24654544-134
09/12(二)471742630546782863
08/12(一)44544-49051815-228
05/12(五)450341953520431912

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

