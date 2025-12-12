恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數205093張減2529張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為205093張，較前減2529張；若計入其他月份的未平倉合約，總數239777張，減2273張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/12(四)
|205093
|-2529
|239777
|-2273
|10/12(三)
|207622
|1529
|242050
|2895
|09/12(二)
|206093
|5954
|239155
|7340
|08/12(一)
|200139
|-3556
|231815
|-2811
|05/12(五)
|203695
|3079
|234626
|4005
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/12(四)
|88635
|-452
|113737
|-264
|10/12(三)
|89087
|3548
|114001
|4219
|09/12(二)
|85539
|-3880
|109782
|-3751
|08/12(一)
|89419
|-6994
|113533
|-6642
|05/12(五)
|96413
|717
|120175
|1125
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
