期指高開202點報25772，國指期貨升64點報9009

期指高開202點報25772，國指期貨高開64點報9009，科指期貨高開43點報5590。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/12/2025 09:15
