期貨新聞

12/12/2025 16:46

即月期指最後交易價25983升413點，成交86130張

　　即月期指最後交易價25983，升413點，高水6點，成交86130張。即月國指期貨最後交易價9081，升136點，高水2點，成交80954張。另外，即月科指期貨最後交易價5649，升102點，高水11點，成交105986張。
《經濟通通訊社12日專訊》

