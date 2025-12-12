即月期指最後交易價25983升413點，成交86130張

即月期指最後交易價25983，升413點，高水6點，成交86130張。即月國指期貨最後交易價9081，升136點，高水2點，成交80954張。另外，即月科指期貨最後交易價5649，升102點，高水11點，成交105986張。

《經濟通通訊社12日專訊》