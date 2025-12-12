【夜期時段】即月期指最新報25960點，跌23點，低水17點

即月期指在夜期時段開市報25981點，跌2點，高水4點，最新報25960點，跌23點，低水17點，合約成交436張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9081點，無升跌，高水2點，最新報9070點，跌11點，低水9點，合約成交614張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/12/2025 17:20
