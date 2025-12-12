《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業指數

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國公布工業生產等數據，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為下周一（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會會議舉行。下周一本港時間10:20am，澳洲央行金融穩定部門負責人Andrea Brischetto在悉尼銀行和金融穩定會議上發表講話。



*本港公布第三季PPI，歐元區公布工業生產*



數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布11月工業生產，年率升幅料由4.9%擴大至5%，年初至今年率升幅料由6.1%收窄至6%；11月零售銷售年率升幅料維持於2.9%，年初至今年率升幅料維持於4.3%；11月失業率料維持於5.1%。4:30pm，香港公布第三季工業生產；第三季生產者物價指數。6:00pm，歐元區公布10月工業生產。9:30pm，美國公布12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由18.7降至9.7。11:00pm，美國公布12月NAHB房屋市場指數，料維持於38。



在本港，下周一公布業績的公司有:奧思集團(01161)等。



下周三（17日）公布業績的公司有:萬邦投資(00158)、博富臨置業(00225)等。



下周四（18日）公布業績的公司有:英皇資本(00717)等。



下周五（19日）公布業績的公司有:CEC國際控股(00759)、國際家居零售(01373)、童園國際(03830)等。

《經濟通通訊社12日專訊》