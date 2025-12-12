  • 會員
12/12/2025 19:00

《日入而息》香港明年10月舉行APEC財長會議，內地11月新增貸款遜預期

APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超稱會全面和周詳籌備；明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行
李家超宣布委任陸啟康為獨立委員會主席，陳健波、歐陽伯權任委員；委員會就特定議題可獲賦予權力成為法定調查委員會；李家超稱習近平高度重視大火，本月述職時匯報最新情況
中國據報考慮新晶片行業資金支持，規模或達高達5000億人幣
據報滙控(00005)終止管理層培訓計劃，以削減成本
周大福企業據報目前無意出售瑰麗酒店品牌；336億元出售澳洲電力業務，料明年上半年完成交易
宏利人壽保險（國際）成功遷冊至香港，將有助於優化營運效率；宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇稱公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請
港府截至3月底已發行1052億港元等值基建債，募集資金用於北都重要發展項目
中原CCL按周升0.29%創近一年半次高，料短期樓價升勢持續
內地11月社會融資規模增2.49萬億元，勝預期；內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期；內地11月末M2增8%遜預期，M1增幅縮至4.9%；11月末社融規模存量440.07萬億元，同比增8.5%
特朗普推出金卡簽證，投資100萬美元可獲美國永久居留權；美國財長貝森特強調將繼續推動減少金融監管的行動；聯儲局提前確認11個地方聯儲主席連任，防範政治干預；美國9月貿赤急降至逾五年低位，特朗普稱將很快用關稅收入償還債務

《即日市況》
恒指收漲446點報25976，曾破兩萬六成交稍轉旺，全周V彈累計仍跌108點
　
《深滬股市》　
滬綜指放量收升0.4%，本周跌0.34%連升斷纜
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1731/33，日圓最新報155.87/89
　
《公司資訊》　
孩子王遞表申香港上市，今年首九個月純利按年升59%
據報滙控(00005)終止管理層培訓計劃，以削減成本
CMON(01792)澄清股份「35合1」將於12月29日更改每手買賣單位
胡桃資本(00905)截至上月底每股資產淨值0.145元
百勝中國(09987)同意追加10億美元回購普通股授權
中興通訊(00763)擬最多12億元人民幣回購A股
據報萬科(02202)尋求將第二項境內債券展期12個月
螞蟻銀行推「日日現金派息基金」，月內認購獲最高6.5萬元現金獎賞；首形科技完成新一輪融資，中網投與螞蟻集團聯合領投
京東(09618)未來5年將投入220億元，改善「小哥」等一線員工居住條件；京東據報正招募端側AI芯片領域人才
周大福企業據報目前無意出售瑰麗酒店品牌；336億元出售澳洲電力業務，料明年上半年完成交易
小米(01810)「準新車」正式上架，雷軍稱是原廠新車，經修復和檢驗
置地出售濱海灣金融中心第三座權益予吉寶房地產信託，啟動首個新加坡私募房地產基金
新地(00016)西沙「GO PARK」二期商場12月中分階段投入服務
中國生物製藥(01177)「庫莫西利膠囊」獲批上市
復宏漢霖(02696)漢斯狀聯合化療用於胃癌新輔助/輔助治療的NDA 獲NMPA受理
卡森國際(00496)附屬與供應商訂立鋼結構採購合約
撥康視雲(2592)附屬與美國食品及藥物管理局成功舉行第2期臨床試驗後會議
中航科工(02357)建議實施H股全流通
宏利人壽保險（國際）成功遷冊至香港，將有助於優化營運效率；宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇稱公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請
富力地產(02777)11月總銷售收入約10億人幣，按年持平
青島港(06198)終止收購油品公司及日照實華股權交易
碧生源(00926)將對ERX的投資錄得重大公允值虧損約1630萬人幣
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
新世界(00017)佐敦新盤瑧爾全盤63伙即日沽清
恒隆地產(00101)與九百集團簽訂南京西路商業營運項目20年期營運租約
香港科技探索(01137)旗下全球代購平台Everuts本月19日起暫時停止營運
　
《中國要聞》　
亞太經合組織非正式高官會深圳舉行，確認明年APEC主題及全年會議安排
中印舉行新一輪外交部官員磋商，雙方讚氣氛良好、共識不少；印度加快中國專業人士商務簽證審批，京表示符合各方利益
中國首條東盟「集裝箱海運準點降本」航線開通
「多晶硅平台公司」規劃保留硅料產能據報不超150萬噸
中基協規範公募基金銷售行為表示禁止承諾收益、直播需具資質
機構料內地消費增速回落、工業增加值增速略加快，固投跌幅
市監局指廣告引證內容應真實準確，避免「大字吸睛，小字免責」
全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」
統計局指今年全國糧食總產量71488萬噸，增1.2%
工信部、人行表示用好綠色金融政策，支持綠色工廠建設
內地11月社會融資規模增2.49萬億元，勝預期；內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期；內地11月末M2增8%遜預期，M1增幅縮至4.9%；11月末社融規模存量440.07萬億元，同比增8.5%
人行1205億逆回購利率持平，全周放水47億；下周一將開展6000億元買斷式逆回購操作
去哪兒指哈爾濱冰雪大世界預售首日銷量同比增2.8倍
報告指無懼美國限制，中芯華為芯片生產技術仍取進展
山東到2027年全省人工智能核心產業規模力爭突破2000億
深圳成立建築機器人聯盟，以技術創新、應用推廣等助力產業發展
抖音否認設新公司布局充電樁業務，就園區安裝相關設施按工商要求處理
長江證券、東吳證券等至少9家券商上調兩融業務規模上限
金城醫藥董事長操縱公司股價反蝕逾700萬，被罰款150萬、禁入市場4年
華夏航空CEO吳龍江稱不會燒錢做AI，冀「以AI養AI」
飛天茅台批發價跌破1499元官方指導價
　
《寶島快訊》　
台股收升0.62%，報28198.02點
　
《大國博弈》　
中儲糧下周二再拍賣逾50萬噸進口大豆，為美國訂單騰空間
白宮發言人表示特朗普與中、日首腦保持接觸，與雙方保持良好關係；美國國務院將聯合五國簽署Pax Silica宣言，在稀土領域對抗中國
　
《國際要聞》　
泰國總理解散議會下院，準備提前舉行大選
日本青森縣外海發生6.5級地震，當局發海嘯警報；高市涉政治黑金愈揭愈多，與宗教團體資金往來密切
特朗普推出金卡簽證，投資100萬美元可獲美國永久居留權；美國財長貝森特強調將繼續推動減少金融監管的行動；聯儲局提前確認11個地方聯儲主席連任，防範政治干預；美國9月貿赤急降至逾五年低位，特朗普稱將很快用關稅收入償還債務
馬斯克自認怕被槍殺，不敢在美國公開露面
《時代》年度風雲人物揭曉，「AI建築師」引領思考機器時代
　
《外圍經濟》　
英國經濟連續第四個月陷入停滯，10月GDP微跌0.1%
銅價創歷史新高，受聯儲局降息以及上調經濟增長預期提振
DWS指勞動市場再成焦點，維持明年再減息兩次預測；中金料聯儲局明年仍有兩次減息，但減息節奏放緩；品浩指聯儲局面對艱巨平衡任務，須密切關注未來公布數據；富達指聯儲局釋鷹派減息訊號，重啟購債維持流動性；國泰世華指明年1月美聯儲料維持利率不變，新任聯儲局主席傾向鴿派
迪士尼宣布向OpenAI投資10億美元，達成三年合作
蘋果首款智能眼鏡傳2026年WWDC亮相
　
《中經會》　
國策淘金驚喜不大，麥嘉嘉籲關注「國補」新納入領域
專家指首提「督促各地主動化債」，2028年底前隱性債「清零」壓力不小；首提「能源強國建設」，開展多元清潔能源供應轉型
機構指貨幣政策更注重「提質增效」，料明年降息0.2個百分點、降準1個百分點
央視解讀明年樓市政策核心是「穩」，「組合拳」首提「優供給」
中金指房地產工作重點為「防風險」，貨幣政策放鬆料加快
東方金誠指明年出口增速或低於今年，「需要內需及時頂上來」
粵開證券指明年赤字率預計不低於4%，新增債務規模增至15萬億左右
　
《其他消息》　
APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超稱會全面和周詳籌備；明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行
李家超稱習近平高度重視大火，本月述職時匯報最新情況；宣布委任陸啟康為獨立委員會主席，陳健波、歐陽伯權任委員；委員會就特定議題可獲賦予權力成為法定調查委員會
特區政府及外交部駐港公署強烈不滿美國國會委員會報告
政府委任駱百強為香港信保局諮詢委員會成員，為期兩年
致同指香港正加快邁向超越瑞士，成全球最大跨境財富管理中心
金發局建議進一步放寬同股不同權企業上市門檻，為中小市值股票引入「莊家制」
黎智英涉勾結外國勢力違反國案法案，下周一裁決
據報明年APEC財長會議在香港舉行，澳門將舉辦旅遊部長會議
本地銀行出招吸稅貸客，傳統銀行實際年利率低至1厘硬撼數銀0.65厘，兼送現金回贈
太子珠寶鐘錶棄守羅素街旗艦店，長橋證券進駐銅鑼灣增設據點
鷹君羅氏家族再入市，斥5780萬元掃黃竹坑滶晨2期4個單位
Uber CEO倡網約車發牌數量配合市場需求及彈性，續投資香港業務
中原CCL按周升0.29%創近一年半次高，料短期樓價升勢持續
地政總署擬收回元朗牛潭尾土地以進行發展
金管局表示外匯基金上月境外資產增加289億元
港府截至3月底已發行1052億港元等值基建債，募集資金用於北都重要發展項目

