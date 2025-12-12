《日入而息》香港明年10月舉行APEC財長會議，內地11月新增貸款遜預期

DWS指勞動市場再成焦點，維持明年再減息兩次預測；中金料聯儲局明年仍有兩次減息，但減息節奏放緩；品浩指聯儲局面對艱巨平衡任務，須密切關注未來公布數據；富達指聯儲局釋鷹派減息訊號，重啟購債維持流動性；國泰世華指明年1月美聯儲料維持利率不變，新任聯儲局主席傾向鴿派