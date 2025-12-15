恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數199253張減5840張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為199253張，較前減5840張；若計入其他月份的未平倉合約，總數234155張，減5622張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/12(五)
|199253
|-5840
|234155
|-5622
|11/12(四)
|205093
|-2529
|239777
|-2273
|10/12(三)
|207622
|1529
|242050
|2895
|09/12(二)
|206093
|5954
|239155
|7340
|08/12(一)
|200139
|-3556
|231815
|-2811
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/12(五)
|82571
|-6064
|107483
|-6254
|11/12(四)
|88635
|-452
|113737
|-264
|10/12(三)
|89087
|3548
|114001
|4219
|09/12(二)
|85539
|-3880
|109782
|-3751
|08/12(一)
|89419
|-6994
|113533
|-6642
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情