  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

15/12/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數224829張減3812張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為224829張，較前減3812張；若計入其他月份的未平倉合約，總數241574張，減966張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/12(五)224829-3812241574-966
11/12(四)2286411512425402226
10/12(三)228490-3631240314-2499
09/12(二)232121802524281311526
08/12(一)224096-4820231287-4338

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/12(五)123794-4345137745-2007
11/12(四)128139-1483139752287
10/12(三)129622-2988139465-1811
09/12(二)13261031961412766447
08/12(一)129414-3813134829-3647

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰15/12/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４０﹒２５升９﹒…

下一篇新聞︰15/12/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９９２５３張減５８４０張

其他
More

15/12/2025 16:31  即月期指最後交易價２５６５３跌３３０點，高水２４點

15/12/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８５１﹒２５升２０…

15/12/2025 09:15  期指低開２５６點報２５７２７，國指期貨跌８４點報８９９７

15/12/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２１５９１張，減３１７９張

12/12/2025 19:01  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布紐約聯儲製造業指數

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區