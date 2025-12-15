恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數224829張減3812張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為224829張，較前減3812張；若計入其他月份的未平倉合約，總數241574張，減966張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/12(五)
|224829
|-3812
|241574
|-966
|11/12(四)
|228641
|151
|242540
|2226
|10/12(三)
|228490
|-3631
|240314
|-2499
|09/12(二)
|232121
|8025
|242813
|11526
|08/12(一)
|224096
|-4820
|231287
|-4338
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/12(五)
|123794
|-4345
|137745
|-2007
|11/12(四)
|128139
|-1483
|139752
|287
|10/12(三)
|129622
|-2988
|139465
|-1811
|09/12(二)
|132610
|3196
|141276
|6447
|08/12(一)
|129414
|-3813
|134829
|-3647
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
