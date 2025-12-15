期指低開256點報25727，國指期貨跌84點報8997

期指低開256點報25727，國指期貨低開84點報8997，科指期貨低開82點報5567。
《經濟通通訊社15日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
15/12/2025 09:15
期指低開256點報25727，國指期貨低開84點報8997，科指期貨低開82點報5567。
《經濟通通訊社15日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰15/12/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８５１﹒２５升２０…
下一篇新聞︰15/12/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４０﹒２５升９﹒…
15/12/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５７１３點，升６０點，高水８４點
15/12/2025 16:46 即月期指最後交易價２５６５３跌３３０點，成交５７３１６張
15/12/2025 16:31 即月期指最後交易價２５６５３跌３３０點，高水２４點
15/12/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４８２９張減３８１２張
15/12/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９９２５３張減５８４０張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N