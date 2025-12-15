  • 會員
15/12/2025 09:15

期指低開256點報25727，國指期貨跌84點報8997

　　期指低開256點報25727，國指期貨低開84點報8997，科指期貨低開82點報5567。
《經濟通通訊社15日專訊》

