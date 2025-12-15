即月期指最後交易價25653跌330點，高水24點

即月期指最後交易價25653，跌330點，高水24點，暫成交57042張。即月國指期貨最後交易價8930，跌151點，高水12點，暫成交66161張。另外，即月科指期貨最後交易價5517，跌132點，高水19點，暫成交99775張。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/12/2025 16:31
