即月期指最後交易價25653跌330點，成交57316張

即月期指最後交易價25653，跌330點，高水24點，成交57316張。即月國指期貨最後交易價8930，跌151點，高水12點，成交66161張。另外，即月科指期貨最後交易價5517，跌132點，高水19點，成交99775張。

《經濟通通訊社15日專訊》