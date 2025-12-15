【夜期時段】即月期指最新報25713點，升60點，高水84點

即月期指在夜期時段開市報25674點，升21點，高水45點，最新報25713點，升60點，高水84點，合約成交656張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8944點，升14點，高水26點，最新報8952點，升22點，高水34點，合約成交696張。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/12/2025 17:20
