【夜期時段】即月期指最新報25713點，升60點，高水84點

即月期指在夜期時段開市報25674點，升21點，高水45點，最新報25713點，升60點，高水84點，合約成交656張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8944點，升14點，高水26點，最新報8952點，升22點，高水34點，合約成交696張。

《經濟通通訊社15日專訊》